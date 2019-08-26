''Узбагойтесь...'': Богдан ответил критикам и показал фото с автоматом

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан прокомментировал свой отдых на свадьбе в Сен-Тропе (Франция) во время празднования в Украине Дня Независимости.

Как написал на своей странице в Facebook Богдан, он вправе в выходные дни отдыхать там, где считает нужным.

"Порохоботики узбагойтесь. В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан-Тропе. Хочу на фронт в Пески. Принципиально — не воровать (но этого Вам не понять)", — прокомментировал Богдан.

Также глава ОП поделился фотографиями от 26 августа 2015 года из города Пески. В публикации говорилось о доставке продуктов и военной экипировки военнослужащим из 93 бригады. На отдельных фотографиях Андрей Богдан позирует с автоматом.

Андрей Богдан в Песках, 2015 год

Андрей Богдан в Песках, 2015 год

Отметим, отдых Богдана во Франции вызвал огромный ажиотаж как в СМИ, так и среди пользователей Facebook. Празднование, по информации журналистов, проходило в четырех локациях. "Пре-пати" молодожены устроили в пляжном ресторане La reserve a la plage.

Отдых Богдана в Сен-Тропе

"На торжество слетелись судьи, в том числе из Верховного суда, чиновники, весь "высший свет" юридического мира", – сказано в материале, где и опубликованы кадры с отдыха главы ОП.

Сама свадьба прошла в заведении Villa le Muriel blanc. Второй день свадьбы, который пришелся 24 августа, праздновали на яхте, аренда которой стоила 200 тысяч евро. Затем Богдана видели в ресторане L'Opera.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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