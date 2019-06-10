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"Узаконит оккупацию!" Порошенко разнес идею снятия блокады Донбасса

1.3тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует, а существует "его ответственное решение".

В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" он прокомментировал недавний скандал с возможностью отмены экономических ограничений касательно оккупированных территорий.

Порошенко назвал своей целью "помочь новой власти не совершить ошибок" в подобных вопросах и рассказал, что стоит за так называемой блокадой.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скрин видео

"Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории, это было усиление оккупации. Когда Путин своим указом конфисковал в пользу РФ имущество, заводы, фабрики, которые давали работу людям на оккупированных территориях, мы сказали, что, пока он не вернет это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, производимую украденными предприятиями", – сказал пятый украинский глава.

"Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, Введите санкции, а при этом сами будем продолжать покупать, это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", – добавил он.

Порошенко также высказался о нашумевшем предложении представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы к ВСУ не стрелять по противнику на Донбассе в ответ.

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"То с чего я начал – это было предложение мира в июне 2014-го. Мы взяли неделю на режим прекращения огня, который объявили односторонне с условием, что нас поддержат. Потом... я дал три дня с правом открывать огонь. Потому что украинские воины должны иметь право себя защитить", – сказал политик.

После этого, по словам Порошенко, он отдал приказ о переходе в контрнаступление, подчеркнув, что этим гордится. Он заявил, что так Украина удалось освободить 2/3 оккупированного Донбасса – более сотни населенных пунктов.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтМирные переговоры в Минске
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
политикаВооруженные силы УкраиныООСНовости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А шо це за х*ло таке - цей Порошенко?
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Порох, как ты уже надоел. Мы видим результат твоей политики, самый грустный период за годы независимости
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