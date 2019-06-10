"Узаконит оккупацию!" Порошенко разнес идею снятия блокады Донбасса

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса не существует, а существует "его ответственное решение".
В прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова" он прокомментировал недавний скандал с возможностью отмены экономических ограничений касательно оккупированных территорий.
Порошенко назвал своей целью "помочь новой власти не совершить ошибок" в подобных вопросах и рассказал, что стоит за так называемой блокадой.
Петр Порошенко
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"Когда Путин ввел рублевую зону на оккупированной территории, это было усиление оккупации. Когда Путин своим указом конфисковал в пользу РФ имущество, заводы, фабрики, которые давали работу людям на оккупированных территориях, мы сказали, что, пока он не вернет это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, производимую украденными предприятиями", – сказал пятый украинский глава.
"Если мы призвали весь мир – не покупайте краденого, Введите санкции, а при этом сами будем продолжать покупать, это приведет к легитимизации российской оккупации Донбасса", – добавил он.
Порошенко также высказался о нашумевшем предложении представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы к ВСУ не стрелять по противнику на Донбассе в ответ.
"То с чего я начал – это было предложение мира в июне 2014-го. Мы взяли неделю на режим прекращения огня, который объявили односторонне с условием, что нас поддержат. Потом... я дал три дня с правом открывать огонь. Потому что украинские воины должны иметь право себя защитить", – сказал политик.
После этого, по словам Порошенко, он отдал приказ о переходе в контрнаступление, подчеркнув, что этим гордится. Он заявил, что так Украина удалось освободить 2/3 оккупированного Донбасса – более сотни населенных пунктов.
Петр Порошенко
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Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.
Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.
При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.
На последующих переговорах стороны запланировали обсудить снятие так называемой экономической блокады Донбасса. Данный вопрос поднялся по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований, хотя сперва в СМИ заявляли, что предложение якобы инициировал второй президент Украины Леонид Кучма.
Пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель подчеркнула, что Украина может согласится на отмену экономических ограничений для Донбасса исключительно в ответ на полное возвращение региона в украинское правовое поле.
Вопрос возможности снятия блокады вызвал общественный резонанс. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за этого.
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