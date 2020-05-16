Увольнения в Кабмине: Разумков поставил точку в вопросе

В Верховной Раде Украины не за зарегистрированы документы об увольнении ни одного из членов Кабинета министров.

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас у меня нет информации о том, что заходили какие-то предложения относительно увольнения Арсена Авакова, Ирины Венедиктовой, Дениса Шмыгаля или любого другого из правительства", – отметил он

Дмитрий Разумков

Разумков добавил, что для увольнения министров должны быть конкретные основания, а не просто разговоры или чье-то желание.

"На сегодня я таких разговоров даже не слышал", – подчеркнул нардеп.

Напомним, что Кабинет Министров Украины уволил главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорилого.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает процесс люстрации в Украине.

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