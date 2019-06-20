Увольнения и советники: как Зеленский переделывает АП под себя

Глава государства Владимир Зеленский издал указ, которым реорганизовал и сократил численность сотрудников Администрации президента.

Согласно указу №417/2019 от 20 июня 2019 года АП переименовали в Офис президента.

"Создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины. Офис президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий", – сказано в сообщении.

Также Зеленский определил структуру Офиса президента: руководитель Офиса и его первый заместитель, а также заместители; руководитель аппарата Офиса президента; первый помощник президента и помощники; советники президента; пресс-секретарь президента; уполномоченные президента и его представители.

Кроме того, в структуру Офиса президента вошел Кабинет президента, Кабинет руководителя Офиса президента, ряд директоратов и департаментов.

Согласно указу Зеленского, предусмотрены директораты по вопросам правовой политики; по вопросам внешней политики; по вопросам национальной безопасности и обороны; по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности; по вопросам региональной политики и децентрализации; по вопросам экономической политики; по вопросам внутренней и гуманитарной политики; по вопросам информационной политики.

Владимир Зеленский

Также создаются департаменты документального обеспечения; по вопросам Государственного протокола и церемониала; по вопросам гражданства, помилования, государственных наград; по вопросам обращений граждан; департамент доступа к публичной информации; департамент управления персоналом; департамент информационных технологий; департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров; обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы Офиса президента Украины; а также режимно-секретный департамент.

Первый помощник президента, помощник президента и советники назначаются на должности и освобождаются от должностей президентом Украины, который непосредственно координирует их деятельность.

Кроме того, Зеленский создал комиссию по реорганизации администрации президента во главе с заместителем руководителя аппарата администрации президента – руководителем Главного департамента документального обеспечения Игорем Стасенко.

Ему надлежит утвердить персональный состав комиссии по реорганизации; обеспечить осуществление в установленном порядке, в том числе с соблюдением требований законодательства Украины о государственной службе, о труде, мероприятий, связанных с реорганизацией АП.

Определено, что финансовое, материально-техническое и другое обеспечение деятельности Офиса президента Украины осуществляет Государственное управление делами.

Кабинет министров должен определить условия оплаты труда сотрудников Офиса президента Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева.

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