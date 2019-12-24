Увольнение Трубы: Зеленский поставил точку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины 24 декабря. На странице документа появилась пометка, что в этот день он был возвращен в парламент с подписью президента. Закон вступит в силу на следующий день с момента его публикации.

Роман Труба "Украинская правда"

Сам Труба также успел отреагировать на подписание закона о своем увольнении на личном Telegram-канале.

"Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

решение об увольнении Трубы и его заместителей было принято монобольшинством Верховной Рады Украины 3 декабря. Его поддержали 250 народных депутатов.

Этому предшествовал громкий скандал, в котором замешан близкий соратник Трубы Игорь Щербина. Он якобы пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов. В итоге Щербина и некий Шевченко получили 50% суммы.

Кроме того, перед голосованием в сети были опубликованы записи разговоров Трубы, свидетельствующие о его заангажированности в интересах действующей власти.

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