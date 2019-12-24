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24 декабря • обновлено в 15:05
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Увольнение Трубы: Зеленский поставил точку

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины 24 декабря. На странице документа появилась пометка, что в этот день он был возвращен в парламент с подписью президента. Закон вступит в силу на следующий день с момента его публикации.

Роман Труба

Роман Труба

"Украинская правда"

Сам Труба также успел отреагировать на подписание закона о своем увольнении на личном Telegram-канале.

"Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия", – написал он.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владимир Зеленский Роман Труба
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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