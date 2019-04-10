Увольнение Степанова: стало известно, кто в Кабмине голосовал против

За увольнение Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации не проголосовал всего один член Кабинета Министров Украины. Напомним, что это решение было принято на заседании правительства 10 марта. Там министры поддержали проект указа президента Украины.

Единственным членом Кабмина, который голосовал против отставки Степанова, оказался министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом написал народный депутат ("Народный фронт"), бывший советник Авакова Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Кабинет министров согласовал безосновательную отставку главы Одесской ОГА Максима Степанова. Против политической расправы над Максимом Степановым высказался и проголосовал всего один министр — Арсен Аваков", — подчеркнул он.

Максим Степанов "Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL:

На сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова. Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию. Он сказал, что президент не имеет полномочий принимать такие решения.

В сети всплыл документ, в котором подтвердилась эта информация. Так, в 2018 году николаевский журналист Андрей Лохматов получил ответ из Администрации президента, в котором говорится, что у него нет законных полномочий отстранить главу Николаевской ОГА.

Официальный представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что 10 апреля Кабмин направит президенту представление на увольнение Степанова.

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