Главная Новости
16 марта • обновлено в 20:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Увольнение Сивохо: Тука рассказал, чем закончится инициатива нардепов

4.2т
Читать материал на украинском

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предположил, что советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо не будет уволен с должности, как того требуют народные депутаты от партии "Слуга народа".

"Я отношусь к такой инициативе положительно, но, если честно, маловероятно, что его уволят. Я взрослый человек и чудесно понимаю, что на такую деятельность Сивохо было получено благословение непосредственно от Зеленского", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Тука допустил, что Сивохо "могут поменять на менее одиозную фигуру". "Но общий вектор будет сохранен. Поэтому впереди нас ожидает борьба, и борьба непростая", – спрогнозировал он.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

Оценивая инициативу партии "Слуга народа", экс-замминистра сказал, что в рядах этой политической силы присутствуют "люди честные, порядочные, проукраинские". "Зная их патриотическую позицию, я с трудом мог себе представить, как они могут находиться в одной стае с такими, как Бужанский, Дубинский", – заметил Тука.

Он убежден в том, что "эти люди не могут спокойно наблюдать то предательство, которое реализует Зеленский со своей командой".

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Сивохо Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины СНБО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги