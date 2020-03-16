Увольнение Сивохо: Тука рассказал, чем закончится инициатива нардепов

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука предположил, что советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо не будет уволен с должности, как того требуют народные депутаты от партии "Слуга народа".

"Я отношусь к такой инициативе положительно, но, если честно, маловероятно, что его уволят. Я взрослый человек и чудесно понимаю, что на такую деятельность Сивохо было получено благословение непосредственно от Зеленского", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Тука допустил, что Сивохо "могут поменять на менее одиозную фигуру". "Но общий вектор будет сохранен. Поэтому впереди нас ожидает борьба, и борьба непростая", – спрогнозировал он.

Сергей Сивохо

Оценивая инициативу партии "Слуга народа", экс-замминистра сказал, что в рядах этой политической силы присутствуют "люди честные, порядочные, проукраинские". "Зная их патриотическую позицию, я с трудом мог себе представить, как они могут находиться в одной стае с такими, как Бужанский, Дубинский", – заметил Тука.

Он убежден в том, что "эти люди не могут спокойно наблюдать то предательство, которое реализует Зеленский со своей командой".

Как писал OBOZREVATEL:

11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины.

16 марта депутаты от партии "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.

Ранее народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа по ОРДЛО.

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