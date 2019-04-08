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Увольнение главы Одесской ОГА: в деле всплыл неожиданный нюанс

3.1тЧитать материал на украинском

В 2018 году в Администрации президента Украины официально подтвердили, что глава государства не имеет полномочий увольнять губернаторов областей.

Следовательно, Петр Порошенко не мог уволить главу Одесской ОГА Максима Степанова. Документ, подтверждающий это, опубликовал на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Максим Степанов

Максим Степанов

fakty.com.ua

"Порошенко отстранил главу Одесской ОГА, на что Степанов уже заявил, что это решение незаконно и он не признает указ. Но ровно год назад николаевский журналист Андрей Лохматов получил ответ из Администрации Порошенко, что у него нет законных полномочий отстранить главу Николаевской ОГА", — написал он.

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Ответ АП николаевскому журналисту

Ответ АП николаевскому журналисту

Facebook Владимира Компанийца

Ответ АП николаевскому журналисту

Ответ АП николаевскому журналисту

Facebook Владимира Компанийца

Как сообщал OBOZREVATEL, Степанов на пресс-конференции заявил, что Порошенко заставлял его написать заявление об увольнении по собственному желанию, но он отказался. Указ об отстранении он не признает и считает незаконным, так как только Кабмин может увольнять руководителей ОГА.

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Персоны
Владимир КомпаниецМаксим СтепановПетр Порошенко
Место
УкраинаОдесса
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Одесский губернатор отказался выполнить указ президента Порошенко об отставке, заявив: «У нас такие указы на Малой Арнаутской маленькие по три, а большие – по пять…»
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