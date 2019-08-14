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Увольнение Бессмертного: генерал раскрыл причину

1.1т Читать материал на украинском

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный лишился должности из-за чрезмерной публичности.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов. По его словам, громкие заявления Бессмертного о выходе из Минских договоренностей не были согласованы с западными партнерами Украины.

Гаврилов отметил "слишком несбалансированную публичность" политика.

"Это сыграло не в его пользу. Бессмертный – очень позитивное лицо с точки зрения патриотизма, отношения к проблеме, своего видения, генерации идей, но должен быть баланс", – считает он.

По словам генерала, со сменой власти в Украине должен произойти перезапуск нормандского формата и Минских договоренностей.

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"Этот процесс очень деликатный, там много вопросов, которые должны быть обговорены в узком кругу сначала. Весь этот процесс должен быть очень контролируемым. Все люди, которые принимают участие в этом процессе, должны понимать правила игры. А правила такие – минимум публичности каждого из них", – подчеркнул Гаврилов.

На вопрос, должна ли Украина прислушаться к призыву Бессмертного и выйти из Минских договоренностей, генерал ответил: "У нас нет других форматов урегулирования этого конфликта. Поэтому прежде чем говорить, что мы выходим из Минска, у нас должен быть определенный, обговоренный и принятый другой механизм, который устраивает в том числе наших иностранных партнеров".

"Мы в этом процессе находимся с Германией и Францией, и сейчас есть желание подтянуть США. Прежде чем делать такие заявления, надо понять позицию других участников этих процессов", – заключил он.

Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

times.com.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Роман Бессмертный Владимир Гаврилов
Место
Украина
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