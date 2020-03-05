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6 марта • обновлено в 02:33
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Уволенный Дубилет останется в Кабмине: Шмыгаль сделал заявление

1.3т
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Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет останется работать в правительстве.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в эфире "Право на владу" в четверг, 5 марта. При этом на какой именно должности останется Дубилет – пока неизвестно.

"Мы не отказывались ни от одного члена нашей команды, и предыдущее правительство – это команда. Каждый из них может найти себя и работать в интересах Украины, и мы не собираемся отказываться ни от одного, в том числе и от господина Дубилета. Он едет отдохнуть, но продолжит работать", – сказал он.

Шмыгаль добавил, что к Дубилету "нет претензий и вопрос не в должностях".

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

Фокус

Читайте на OBOZREVATEL полное досье на министров нового правительства, которых поддержала Верховная Рада 4 марта 277 голосами "за". Отметим, сохранить свои кресла удалось лишь некоторым министрам Кабмина Гончарука.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Дмитрий Дубилет Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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