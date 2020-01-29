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29 января • обновлено в 17:26
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На Берлин: уволенный Байденом экс-генпрокурор засветился в самолете

1.3т
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Бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина заметили в самолете рейса Киев – Берлин в аэропорту Борисполь.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook основатель общественной организации StateWatch Александр Леменов.

"Мне сегодня однозначно везет на экс-прокуроров. Рад видеть Виктора Николаевича Шокина!" – подписал он снимок, на котором бывший генеральный прокурор стоит в профиль в проходе между сидениями в салоне самолета.

Виктор Шокин

Виктор Шокин

Facebook Александра Леменова

Под постом украинцы принялись бурно обсуждать маршрут и цель путешествия бывшего генпрокурора.

"И куда они все летят", "Обнял хоть дедушку?", "Экономно летят. Стоя", "Ты хоть место уступил человеку преклонного возраста?" – пишут люди в комментариях.

На Берлин: уволенный Байденом экс-генпрокурор засветился в самолете

На Берлин: уволенный Байденом экс-генпрокурор засветился в самолете

На Берлин: уволенный Байденом экс-генпрокурор засветился в самолете

На Берлин: уволенный Байденом экс-генпрокурор засветился в самолете

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Виктор Шокин Александр Леменов
Место
Украина
Тег
аэропорт Борисполь
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, вам хотя бы стыдно, что ваших генпрокуроров заморские байден увольняют? Где ваша смешная нэзалэжность?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Животный инстинкт нацисты животные тварм?)))
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