Посол Украины в США Владимир Ельченко остро отреагировал на конференцию в Совбезе ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

В своем Twitter Ельченко сделал репост заявления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, так как жители полуострова "давно сделали свой выбор".

"Увидимся в Гааге, ребята", – прокоментировал слова Небензи украинский посол.

Владимир Ельченко ответил на заявления России по Крыму

На конференции представитель России заявил, что его страна не будет взаимодействовать с Украиной в том, что делать с Крымом.

"Ответ на это дали крымчане. Было бы просто несправедливо и предательски обсуждать их будущее с Украиной за их спинами. Они приняли решение”, – сказал Небензя.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского Союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН бойкотировала мероприятие.

Напомним, в Гааге расположен Международный суд ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия организовала 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму.

На свое мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.