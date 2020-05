Посол Украины в США Владимир Ельченко остро отреагировал на конференцию в Совбезе ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

В своем Twitter Ельченко сделал репост заявления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, так как жители полуострова "давно сделали свой выбор".

"Увидимся в Гааге, ребята", – прокоментировал слова Небензи украинский посол.

На конференции представитель России заявил, что его страна не будет взаимодействовать с Украиной в том, что делать с Крымом.

"Ответ на это дали крымчане. Было бы просто несправедливо и предательски обсуждать их будущее с Украиной за их спинами. Они приняли решение”, – сказал Небензя.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского Союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН бойкотировала мероприятие.

Напомним, в Гааге расположен Международный суд ООН.

See you in The Hague, guys! https://t.co/1jJOs1X5yB