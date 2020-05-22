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22 мая • обновлено в 18:01
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Посол Украины остро ответил России на встречу Совбеза ООН по Крыму

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Посол Украины в США Владимир Ельченко остро отреагировал на конференцию в Совбезе ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

В своем Twitter Ельченко сделал репост заявления постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, так как жители полуострова "давно сделали свой выбор".

"Увидимся в Гааге, ребята", – прокоментировал слова Небензи украинский посол.

Владимир Ельченко ответил на заявления России по Крыму

Владимир Ельченко ответил на заявления России по Крыму

На конференции представитель России заявил, что его страна не будет взаимодействовать с Украиной в том, что делать с Крымом.

"Ответ на это дали крымчане. Было бы просто несправедливо и предательски обсуждать их будущее с Украиной за их спинами. Они приняли решение”, – сказал Небензя.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского Союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН бойкотировала мероприятие.

Напомним, в Гааге расположен Международный суд ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия организовала 21 мая неформальную видеоконференцию с Совбезом ООН по поводу ситуации во временно оккупированном Крыму.

На свое мероприятие Москва пригласила так называемых представителей гражданского общества и СМИ Крыма. Также россияне пытались привлечь к участию представителей оккупационных властей Крыма, против которых действуют международные санкции. Однако Украине и ее партнерам удалось это предотвратить.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Теги
Крым Совбез ООН
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