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"Увидели идола и молятся": Зеленскому предрекли печальное будущее в Украине

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Президента Украины Владимира Зеленского ждет стремительная потеря рейтинга.

Такое предсказание сделал Виктор Бобыренко из Бюро анализа политики, передает Reuters. Именно он еще в 2015 году предсказал рост популярности Зеленского.

По словам аналитика, через пять лет Зеленский потеряет свою должность из-за популярности, которую можно будет измерить в однозначных числах.

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"Зеленский был просто актером, играющим роль, а теперь он превращается из мальчика в того, кто осознал, какая у него сила. И эта сила заключается в том, что украинский народ верит в чудо. Мы не ходим в церковь; мы идем к телевизору. По телевизору они увидели идола, которому сейчас молятся", - сказал Бобыренко.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: informator.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский писатель заявил, что президентство Зеленского может закончиться досрочно.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Надеюсь, что не через 5 лет а намного раньше зелебобика разорвут его же фанаты
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