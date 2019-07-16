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"Уважения президенту не добавляет!" В Раде ответили на созыв сессии

2.5т Читать материал на украинском

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое анонсировали в Офисе президента, оправдано, если оно принесет результат в виде какого-либо решения.

В противном случае предложение о его проведении можно расценивать как троллинг, заявила "Интерфакс-Украина" вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Во-первых, Офис президента не может созвать заседание Верховной Рады. Такое желание может быть только у президента, и президент это желание может материализовать одним способом - подписать указ о созыве внеочередной сессии с определенной повесткой дня. И тогда депутаты могут собраться. А пока это инициирует Офис президента... Офис президента… вообще не субъект этого процесса", - сказала она.

Оксана Сыроид

Оксана Сыроид

24 канал

По словам Сыроид, если созывают заседание, то парламент должен принять решение и всегда должен быть человек, который отвечает за подготовку и принятие такого решения.

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"Это специфика любого парламента испокон веков. Такова природа парламента. А созывать Раду ради троллинга - это неправильно. Это не добавляет уважения и самому президенту", - отметила она.

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Персона
Оксана Сыроид
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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