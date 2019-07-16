"Уважения президенту не добавляет!" В Раде ответили на созыв сессии

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое анонсировали в Офисе президента, оправдано, если оно принесет результат в виде какого-либо решения.

В противном случае предложение о его проведении можно расценивать как троллинг, заявила "Интерфакс-Украина" вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Во-первых, Офис президента не может созвать заседание Верховной Рады. Такое желание может быть только у президента, и президент это желание может материализовать одним способом - подписать указ о созыве внеочередной сессии с определенной повесткой дня. И тогда депутаты могут собраться. А пока это инициирует Офис президента... Офис президента… вообще не субъект этого процесса", - сказала она.

Оксана Сыроид 24 канал

По словам Сыроид, если созывают заседание, то парламент должен принять решение и всегда должен быть человек, который отвечает за подготовку и принятие такого решения.

"Это специфика любого парламента испокон веков. Такова природа парламента. А созывать Раду ради троллинга - это неправильно. Это не добавляет уважения и самому президенту", - отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 июля спикер парламента Андрей Парубий закрыл последнее заседание десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва.

При этом до 19 июля народные депутаты продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях ВР.

Внеочередные парламентские выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

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