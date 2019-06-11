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/Новости политики

"Уважают только сильных": Садовый озвучил план возвращения Донбасса

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Глава партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что Украина вернет оккупированные территории Донбасса, когда условия жизни в государстве будут лучше, чем в России.

Об этом мэр Львова заявил во вторник, 11 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Он подчеркнул, что "минский формат" переговоров по Донбассу уже "мертв".

Садовый заявил, что Украине "надо поднимать уровень экономики и уровень армии", поскольку в мире "уважают только сильных".

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"Если Украина будет сильной, и уровень зарплат, жизнь, у нас будет в 2,3,4 раза выше, чем в России, то мы очень быстро вернем оккупированные территории. Надо меньше говорить, а больше работать", - заявил он.

Андрей Садовый

Андрей Садовый

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Андрей Садовый
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаСамопоміч
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не думал, что Садовый такой лох, уровень жизни в Грузии и Абхазии, как Кипра и Северного Кипра разнятся в разы, но оккупированные территории к ним не вернулись. Оккупированные территории можно вернуть либо военным путем, либо полным уничтожением оккупанта..... либо капитуляцией перед оккупантами
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Santi Amonito
Santi Amonito
Сра*ый популист и мусорный импотент. Как там еще тьмашенчиха не засветилась - эта уже примеряет на себя зЭ-премьерское кресло. Вот только выборы будут осенью - не ссы....Те.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
когда условия жизни в государстве будут лучше, чем в России -- значит никогда
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