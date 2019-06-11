"Уважают только сильных": Садовый озвучил план возвращения Донбасса

Глава партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что Украина вернет оккупированные территории Донбасса, когда условия жизни в государстве будут лучше, чем в России.

Об этом мэр Львова заявил во вторник, 11 июня, в эфире ток-шоу "Свобода слова". Он подчеркнул, что "минский формат" переговоров по Донбассу уже "мертв".

Садовый заявил, что Украине "надо поднимать уровень экономики и уровень армии", поскольку в мире "уважают только сильных".

"Если Украина будет сильной, и уровень зарплат, жизнь, у нас будет в 2,3,4 раза выше, чем в России, то мы очень быстро вернем оккупированные территории. Надо меньше говорить, а больше работать", - заявил он.

Андрей Садовый скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе планирует обсудить снятие экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей. Такое предложение озвучил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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