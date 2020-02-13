Главная Новости
13 февраля • обновлено в 13:12
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Уважает без взаимности": Песков съязвил о чувствах Путина к Украине

1.3т
Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

Как пишет "Газета.ru", так Песков прокомментировал итоги опроса социологов, согласно которому россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу.

"Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. К сожалению, взаимности от предыдущих (украинских властей. – Ред.) мы не слышали", – цинично высказался пресс-секретарь Путина, не упоминая о российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Владимир Путин

Владимир Путин

"24 канал"

При этом в ухудшении отношений между странами он обвинил Украину, которая якобы насаждает в своем обществе русофобию.

"Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет в ранг государственной внутренней политики. Это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны", – пожаловался Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что считает украинцев, белорусов и россиян "триединым" народом. Он подчеркнул, что в его понимании все эти национальности – одно и то же.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
8
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Крокодил очень уважает зебру. Так уважает, что даже слезу пускает, когда её кушает. А зебра, крокодила не уважает... Вот, ЖЕЖ, крокодилофобка ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги