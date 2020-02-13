"Уважает без взаимности": Песков съязвил о чувствах Путина к Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин якобы очень уважает украинцев, однако не видит от них взаимности.

Как пишет "Газета.ru", так Песков прокомментировал итоги опроса социологов, согласно которому россияне и украинцы стали хуже относиться друг к другу.

"Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу. К сожалению, взаимности от предыдущих (украинских властей. – Ред.) мы не слышали", – цинично высказался пресс-секретарь Путина, не упоминая о российской вооруженной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Владимир Путин "24 канал"

При этом в ухудшении отношений между странами он обвинил Украину, которая якобы насаждает в своем обществе русофобию.

"Русофобия была возведена на протяжении последних нескольких лет в ранг государственной внутренней политики. Это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении нашей страны", – пожаловался Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря Путин заявил, что считает украинцев, белорусов и россиян "триединым" народом. Он подчеркнул, что в его понимании все эти национальности – одно и то же.

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