"Уточните, какого государства он деятель?" Ляшко сообщил об открытии на него уголовного производства из-за Геруса

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка инициировал открытие уголовного производства на лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Об этом сам радикал сообщил в эфире телеканала "112", уточнив, что причиной стала драка с главой комитета ВР по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом. Также Ляшко отметил, что в ближайшие дни ему должны предъявить подозрение.

"Сегодня генеральный прокурор Рябошапка лично, по моей информации, звонил прокурору Бориспольского района и дал команду возбудить против меня уголовное дело. И предъявить мне в ближайшие дни подозрение за нападение на государственного деятеля Геруса", – сказал Ляшко.

Олег Ляшко Эспрессо TV

По информации OBOZREVATEL, в пятницу, 8 ноября, Герус уже дал показания в прокуратуре.

При этом Ляшко попросил уточнить, в интересах какого государства действовал нардеп, возмутившись из-за того, что настоящие государственные деятели должны работать на пользу Украины, а не страны-агрессора.

"Пусть только они уточнят, какого государства он государственный деятель. Потому что народный депутат Украины должен делать все, чтобы была сильная украинская экономика и чтобы украинцы имели работу. А не лишать их работы в пользу российской энергетики", – заявил лидер Радикальной партии.

Ляшко избил Геруса Delo.ua

Ляшко прокомментировал соответствующие действия генпрокурора, требуя взамен открыть уголовное дело против него.

"Я могу сказать только одно – что это безусловно политический заказ, и я взамен требую против Геруса возбудить уголовное дело за государственную измену. Они покрывают государственную измену, подвергают национальную и энергетическую безопасность Украины огромным рискам. А меня, который поднял всю эту тему и вынес в общество, они теперь пытаются преследовать".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Ляшко подрался с нардепом Андреем Герусом из-за разногласий в политических и экономических вопросах.

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