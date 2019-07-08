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Уступки России: стало известно о плане Зеленского по Донбассу

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Команда президента Украины Владимира Зеленского строит новую модель отношений с Россией, которую коротко можно обозначить как "угодливая покорность".

Об этом пишет шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар в своем блоге. По его словам, автором этой модели, вероятно, является второй президент Украины Леонид Кучма. Эта стратегия предполагает "снисходительнее отношение к Киеву со стороны российского президента Владимира Путина в обмен на выполнение части кремлевских хотелок по Украине".

"Пазлики выстраиваются в довольно однозначную картинку: новая зеленая команда собирается отказаться от порошенковской доктрины "ни уступки врагу", которая базировалась главным образом на мобилизации национального сознания и использовании дипломатического инструментария давления на РФ. Судя по всему, позиция офиса Зеленского – пойти на часть требований Кремля в обмен на локальные требования Киева: например, освобождение задержанных украинских моряков, затем – обмен пленных в формате "всех на всех" и, очевидно, отвод тяжелого вооружения от линии разграничения", – отмечается в блоге.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

Сайт президента

Также Орест Сохар отмечает риски этой стратегии:

  • "Во-первых, "зеленая команда" осуществляет только один канал коммуникации с РФ, второй – по линии таких адептов Владимира Путина, как Виктор Медведчук. Телемост украинского телеканала с пропагандистским российским – это только начало. Далее будут сняты все запреты на трансляции российского агитпропа, а все невъездные персоны станут голубями мира.

  • во-вторых, о новой геополитике Зеленского нельзя судить по отдельным шагам, надо всегда смотреть, в какой вектор они складываются. И здесь, к сожалению, поливариантность очень невысока".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Владимир Зеленский
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Валевич Борис
Валевич Борис
Русские лживые свиньи - обманут ....... для них это доблесть - мрази!!
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
иной путь - это тупик!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Расползается Ненька...как и должно было быть...
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