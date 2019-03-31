"Устроили погром": в сети рассказали о беспорядках на избирательном участке

На одном из избирательных участков Днепра мужчины якобы устроили погром из-за того, что их не было в списках.

Об этом в Facebook написал местный житель Алексей Дубилет. По его словам, он тоже ходил на участок вместе с семьей и смог проголосовать только один из-за отсутствия остальных в списке.

"Это фиаско, братан. Ходил вместе с семьей голосовать. Итого, проголосовал только я один. Всех остальных не было в списках, хотя именные приглашения приходили + успешно себя нашли на сайте избирателей. На аргумент, что всем пришли приглашения - глава избирательной комиссии развел руками и сказал, что у него #нема_повноважень. На просьбу зарегистрировать жалобу - нам предложили обратиться в полицию", — сообщил он.

"Только что написали, что на наш избирательный участок приехала большая семья и их тоже нет в списках. Говорят, что мужчины устроили погром, разбили компьютер и раскидали столы", — добавил Дубилет.

Правда Дубилет не уточнил номер избирательного участка и не сообщил других подробностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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