Устроили драку и крушили мебель: в Мариуполе депутаты от ОПЗЖ пытались сорвать голосование за бюджет

Новоизбранные депутаты от ОПЗЖ под руководством лидера фракции в Мариупольском горсовете Владимира Клименко блокировали трибуну, крушили мебель и даже пустили в ход кулаки, чтобы не допустить принятия бюджета города на 2021 год. Случилось это в ходе пленарного заседания ІІ сессии Мариупольского горсовета, которая состоялась 23 декабря. О подробностях скандального заседания сообщает местный новостной сайт Мариуполь City.

Согласно сообщению, когда депутаты подошли к рассмотрению вопроса об утверждении бюджета города Мариуполь на следующий год, слово взял Клименко, который заявил о "несбалансированности" проекта главного финансового документа города, о "перекосах" в распределении средств и выступил против его принятия. После этого коллеги Клименко по фракции заблокировали трибуну, чтобы не дать коллегам из других политических сил продолжить работу.

Судя по всему, в ОПЗЖ планировали во что бы то ни стало воспрепятствовать принятию бюджета – и его содержание и качество при этом не играло никакой роли. Ведь на заседание депутаты от этой политической силы пришли уже с готовыми плакатами. Да и первое заседание новоизбранного горсовета также прошло со скандалом: тогда члены партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" блокировали работу ТИК и препятствовали проведению первой сессии горсовета.

А вот в предварительных обсуждениях бюджета, которые проводились ранее, они – и в частности, Владимир Клименко – участия не принимали. При том, что помимо открытых обсуждений в депутатском корпусе, проект бюджета был поддержан 8 комиссиями. О чем представителям ОПЗЖ и горожанам и напомнил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Нужно ходить на депутатский день для того, чтобы вы получали ответы на все вопросы. Вы отсутствовали, и жители об этом должны знать – вы, как лидер фракции, отсутствовали на депутатском дне. Шесть часов я лично вместе с профильными заместителями отвечал на все возможные вопросы. Вы не присутствовали. Потому что у вас была такая задача", – обратился в ходе заседания Бойченко к Клименко.

Городской глава также прямо обвинил ОПЗЖ в отсутствии заинтересованности в развитии Мариуполя. Именно этим, по его мнению, объясняется тот факт, что представители этой политсилы готовы оставить бюджетников без зарплат, социально незащищенные слои населения – без помощи, а инфраструктурные проекты и коммунальное хозяйство – без финансирования.

"Ваша задача – все говорить против. Ваша задача – не говорить за. Вы против развития Мариуполя", - подчеркнул Бойченко.

После этих слов к трибуне подтянулись депутаты от ОПЗЖ – и силой вытащили Бойченко из президии. При этом правоохранители реагировали на происходящее крайне вяло.

(Стычка депутатов ОПЗЖ с мэром города - с 31.20)

В ходе потасовки депутаты от ОПЗЖ повредили мебель и технику в сессионном зале. В результате депутатский корпус таки смог проголосовать за бюджет. Однако истинные причины действий фракции ОПЗЖ в Мариуполе, направленные срыв развития города, еще требуют изучения – и выводов со стороны мариупольцев, часть которых поддержала на последних выборах политсилу, не заинтересованную в обеспечении процветания Мариуполя.