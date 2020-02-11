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11 февраля • обновлено в 18:33
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Устроил истерику: Загороднюк отказался отвечать на вопрос о закупке бронетехники

2.4т
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Министр обороны Андрей Загороднюк отказался отвечать на вопросы журналиста о закупке бронетехники по завышенным ценам.

Об этом сам журналист Сергей Иванов сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, после неудобного для себя вопроса министр покинул студию.

"Вместо того, чтобы выразить свою позицию или четко артикулировать позицию ведомства, почему в государственный оборонный заказ включили именно эту технику, почему она стоит дороже, чем в прошлом году, и ответить на другие вопросы, как это обычно делают госслужащие, он устроил форменную истерику, после чего прервал интервью и ушел", – написал журналист.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Новое Время

Кроме того, журналист назвал Загороднюка истеричкой и рассказал, что министр мало того, что опоздал на эфир почти на час, но и отказался выключать телефон, который постоянно звонил во время записи программы.

"Я уже не говорю об общем поведении, об опоздании почти на час без извинений, о его мобильном телефоне, который постоянно звонил, о нашей редакторской группе, которую просто выгнали из помещения, где происходила запись, и о других вещах. Все это я видел. Я видел разное, но министра обороны-истеричку я увидел впервые в жизни. Мне трудно представить, как при такой манере общения с незнакомыми, не зависящими от него людьми, он обращается с подчиненными", – написал Иванов.

Журналист напомнил, что 12 февраля, вопрос закупок техники по завышенным ценам будет рассматриваться на заседании комитета Рады.

"Кстати, завтра вопросы закупок техники по завышенным ценам будут рассматриваться на заседании профильного комитета ВР, то есть будет решаться вопрос, купит ли армия бронемашины, которые не проходили сравнительные испытания и которые стоят дороже даже американских аналогов. Завтра все станет ясно", – сообщил Иванов.

Ранее стало известно, что Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" переплатило 2,4 миллиона гривен на двоих закупках гидроамортизаторов для военной техники. Нарушение обнаружила служба безопасности концерна "Укроборонпром", в состав которого входит завод. Досудебное расследование проводит Национальная полиция в Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заработал за декабрь 97,2 тысячи гривен, из которых зарплата – лишь 15,2 тысячи.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
без связей папы этот мажор никто и звать его никак. отсюда и модель поведения под прессингом - не привыкла дитинонька отвечать за поступки свои сама.
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Ще один доказ що призначили абсолютно випадкову людину . Вся партія "слуг" і майже весь уряд - випадкові люди . Сумно .
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Филиппович Богдан,це ще добре , якщо загороднюк і інші просто випадкові люди , а якщо вони ставленники кремля , як лєбєдєв і інші при януковощі
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Гоша Злой
Гоша Злой
Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО «Дискавери — бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine). Об этом говорится в сообщении в Фейсбуке нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. Компания занимается производством, монтажом и ремонтом буровых установок для «ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний». «Мы успешно доставляем и монтируем буровые комплекты в Европу, Центральную Азию, на Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Африку и офшорные зоны», — говорится на сайте компании. «Через офшоры они продают буровые установки и оказывают услуги в т ч российским компаниям», — утверждает один из участников рынка. Вопросы есть?
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