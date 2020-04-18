Корбан спрогнозировал добровольную отставку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти с этого поста по собственной инициативе.

"Мне кажется, еще годик, и он скажет: "извините". Такое предположение во время Facebook-трансляции на OBOZREVATEL высказал бывший политик, бизнесмен, глава штаба по борьбе с коронавирусом в Днепре Геннадий Корбан (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

"Его истинные намерения, думаю, были совсем неплохие, но, к сожалению, кроме хороших намерений и хороших качеств, нужно еще иметь знания, трудолюбие, усердие, умение вникать и самое главное – общаться с людьми. не замыкаться, не самоизолироваться среди своих помощников, близкого круга, одноклассников и друзей", – заявил он.

По мнению Корбана, начав заниматься совершенно новой для себя сферой деятельности, Зеленскому следовало заняться образованием. "Если бы человек начал учиться, начал вникать и начал у себя в голове строить какие-то модели, то ему это было бы интересно, это было бы результативно и позитивно", – убежден он.

Отвечая на вопрос, могут ли Зеленского "уйти", Корбан сказал: "Я не думаю, что его могут уйти. Он избран абсолютно конституционно, законно. Его могут уйти только одним способом: если в стране произойдет военный переворот или он сделает что-то такое, где можно будет применить процедуру импичмента".

"Но он вряд ли что-то такое сделает, потому что вообще боится что-либо сделать. Он просто робот в этом плане. Мне кажется, он просто устанет и поймет, что это не его сфера деятельности", – заметил бизнесмен.

Как писал OBOZREVATEL, 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с российско-оккупационными войсками на Донбассе заключается, в первую очередь, в возвращении людей и территорий. Он подчеркнул, что после этого будет необходимо возобновить контроль над государственной границей и провести местные выборы.

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