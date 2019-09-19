"Усталость от Украины": в России забредили санкциями

В России член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов поддержал главу "ДНР" Дениса Пушилина в том, что мировому сообществу якобы нужно ввести санкции в отношении Украины.

Об этом он заявил в комментарии изданию RT, отметив, что европейские страны и США не настроены объявлять их.

"Тем не менее ясно, о чем говорит Пушилин. Уже очевидно, что наступает усталость от современной Украины и ее поведения", – сказал он.

В России забредили санкциями против Украины

По словам Морозова, "все понимают, что именно Киев саботирует Минские соглашения".

"Высказывания Пушилина, равно как и наши комментарии по поводу подготовки к планируемому заседанию в "нормандском формате", говорят о том, что все стрелки сегодня четко указывают на того, кто реально сдерживает процесс урегулирования. Поэтому Запад либо по-честному посмотрит на эту ситуацию, либо будет делать вид, что не замечает", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава группировки "ДНР" Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного (федерального) округа.

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