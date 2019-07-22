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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Проголосовали меньше 50%: социолог объяснил низкую явку на выборах в Раду

1.6т Читать материал на украинском

Причины рекордно низкой явки на внеочередных парламентских выборах 21 июля (она составила всего 49,8%) – не только разгар отпускного сезона, но и политическая "усталость" избирателей.

Об этом рассказал в эфире ObozTV доктор социологических наук Павел Кутуев.

"Во-первых, украинский парламент демонстрирует просто рекордные показатели отсутствия доверия к себе. Это очень важный фактор, который, конечно, влияет на поведение избирателей", – обратил он внимание.

"Усталость объясняется тем, что у нас нет политических партий, которые предлагали бы четкие идеологические платформы и хотя бы пытались придерживаться этих идеологических платформ", – считает Кутуев.

Явка на выборах

Явка на выборах

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Также социолог напомнил, что весной в Украине прошла напряженная и довольно непредсказуемая президентская кампания.

"В Украине традиционно самые большие ставки делаются на президентскую кампанию, потому что это такой себе "кубок чемпионов" в политике", – отметил он.

"И уже чувствуется определенное истощение. Были высокие ставки, есть чемпион, который получил "чемпионский кубок президента". И дальше уже "как-то сложится" – так работает человеческая психология", – пояснил Кутуев.

В соцсетях прошел флешмоб #Япроголосував

В соцсетях прошел флешмоб #Япроголосував

Twitter.com/Galuskinews

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля не дотянула даже до 50% и составила всего 49,8%. Не отдали свои голоса более 14,7 млн украинцев. Это – самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

Согласно первым результатам подсчета голосов, в новый состав Верховной Рады проходят такие политические силы, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос". Официально ЦИК должна установить итоги выборов до 5 августа 2019 года включительно.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Павел Кутуев
Место
Украина
Теги
явка избирателей выборы в Украине Верховная Рада Украины
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