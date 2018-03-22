Успех и прогресс: в ЕС подсказали Украине, как защититься

Руководитель Миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины, экс-президент Европарламента Пэт Кокс считает, что лучшей защитой для страны является экономический успех и развитие прогресса.

"Думаю, самой эффективной защитой интересов Украины является не оборонная и политика безопасности, что, конечно, жизненно важно, когда у вас под боком агрессор. Лучшей защитой станет настоящий экономический успех и демократическая сущность Украины. Это лучшая оборона, ведь она является встроенной, если все правильно сделать", – заявил он в интервью "Апострофу".

Кокс отметил, что рассматривает как привилегию возможность работать в Украине над общим вопросом, пытаясь помочь парламенту понять, что изменения в культуре, отход от прошлого и стремление к более эффективной и лучшей организации ради будущего является одним из важнейших вкладов, который может внести парламент.

"Он может быть якорем безопасного будущего Украины, ведь свою безопасность вы найдете в развитии прогресса, а не на поле битвы. На полях сражения вы можете найти оборону, там можно защитить территориальную целостность, а вот обеспечить надежное будущее можно с помощью сильных институтов", – подчеркнул экс-глава Европарламента.

Он призвал политиков и экспертов не составлять списки проблем.

"Составляйте список предложений – как достичь определенных побед. Такая она, ментальность, культура настройки ума. И этот культурный аспект важен, он сам по себе должен меняться. Надо выработать привычку предложения решений, а не постоянного обсуждения проблем и поиска виновных", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив предупредил об угрозе международного позора.