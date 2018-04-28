Услышать людей: Ляшко сходил на базар

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко посетил стихийный рынок в пгт Вишневец на Тернопольщине.

Как предает пресс-служба РПЛ, Ляшко охотно интересовался, что волнует местных жителей, и рассказывал, какой выход предлагает его команда.

В частности, житель поселка по имени Леонид пожаловался лидеру Радикальной партии, не видит будущего в Украине.

"Будущего действующей политикой в Украине действительно нет. Мы предлагаем альтернативу. В отличие, от других политиков, я еду к людям. Вы видите, что я общаюсь с вами. Мы боремся за достойные зарплаты и пенсии", - подчеркнул политик.

Женщины пенсионного возраста, торговали рядом, подключились к разговору. Рассказали, что боятся не дожить до светлого будущего. Лидер РПЛ пожелал им здоровья и заверил, что сделает все, чтобы они увидели страну процветающей.

Также Олег Ляшко пообщался с многодетным отцом, владельцем коровы, о котором узнал из сюжетов на телевидении. Политик выслушал, как трудно содержать скот при полном отсутствии государственной поддержки, и пообещал подарить доильный аппарат.

"Вашу корову видела вся страна, и по телевизору, и в Верховной Раде видели депутаты, которые только телок на Мальдивах видят вместо коров. Я вас очень рад видеть, а доильный аппарат от Ляшко в вас будет. Я хочу, чтобы украинский не травили пальмового маслом, а кормили нормальным молоком. Молоко имеет и вас кормить, чтобы вы не стояли за 30 гривен, из которых 20 надо отдать налогом. Хочу, чтобы у вас и ваших детей была нормальная пенсия, тогда страна будет иметь будущее. Желаю здоровья вам и вашим детям с инвалидностью. Мы сделаем все, чтобы лекарства сделать доступными. Я на рынок пришел, чтобы слышать ваши проблемы, а не сидеть в креслах ", - подчеркнул парламентарий.

Еще две пенсионерки пожаловались Олегу Ляшко на высокие цены на медикаменты. Лидер Радикальной партии заверил, что его команда делает все, чтобы лекарства были доступными.

"Сегодня такие глупые цены на лекарства, заходишь в аптеку и оставляешь всю пенсию. Я добиваюсь расширение перечня бесплатных лекарств, отмена НДС на лекарства и восстановления государственного регулирования цен. Когда рядом две аптеки, а в одной цены на медикаменты на 200 гривен выше - это не нормально. Я не хочу, чтобы вас грабили и зарабатывали на больных людях ", - подытожил Ляшко.

Люди остались довольны общением, охотно фотографировались с политиком на мобильные телефоны, Ляшко никому не отказывал.

Напомним, ранее Ляшко прямо на автовокзале в Ровно выслушал проблемы украинском