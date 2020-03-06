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7 марта • обновлено в 01:54
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Условия подачи воды в Крым озвучил нардеп Рустем Умеров. Видео

1.6т
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Народный депутат от парламентской фракции "Голос" Рустем Умеров озвучил условия для возобновления подачи воды в аннексированный Россией Крым.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вода в Крым из Украины: нардеп назвал топ-8 главных условий

Умеров описал ряд шагов, которые можно предложить:

  • Провести соответствующие восстановительные работы на Северо-Крымском канале;

  • взять под контроль все объекты водоканала на территории Крыма и обеспечить их безопасность силами и средствами МВД Украины;

  • провести ревизию состояния коммуникаций "Крымводоканала", на 100% обеспечить украинский менеджмент на предприятиях "Крымводоканала";

  • заключить договоры по водоснабжению с гражданами Украины в Крыму;

  • создать условия для оплаты воды в гривнах, таким образом вернуть национальную валюту Украины в Крым;

  • обновить работу украинских государственных банков;

  • перенести этот опыт на вопросы электроснабжения;

  • параллельно восстановить работу украинских органов государственной власти в АР Крым и городе Севастополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о манипуляциях на теме поставок воды в Крым и поставил точку в этом вопросе - поставки будут осуществлять для нужд украинских граждан.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
На территории России запрещен расчет в валюте, а украинские банки, государственные и негосударственные, сами ушли с территории Крыма. Остальной бред не стоит времени своего прочтения. Так що, досвіданія.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Не пойму, что вислоухие второй день рефлексируют. У них кто то воды просил что ли? Сами хрюкнули, сами отказались. В итоге, состряпали себе перемогу.
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Виня Ксения
Виня Ксения
XОЗЯИН хOXЛOB, еще один тYпой страус. Тебе забыли доложить, просили или не просили.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Смешной какой.)))
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