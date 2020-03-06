Народный депутат от парламентской фракции "Голос" Рустем Умеров озвучил условия для возобновления подачи воды в аннексированный Россией Крым.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Умеров описал ряд шагов, которые можно предложить:
Провести соответствующие восстановительные работы на Северо-Крымском канале;
взять под контроль все объекты водоканала на территории Крыма и обеспечить их безопасность силами и средствами МВД Украины;
провести ревизию состояния коммуникаций "Крымводоканала", на 100% обеспечить украинский менеджмент на предприятиях "Крымводоканала";
заключить договоры по водоснабжению с гражданами Украины в Крыму;
создать условия для оплаты воды в гривнах, таким образом вернуть национальную валюту Украины в Крым;
обновить работу украинских государственных банков;
перенести этот опыт на вопросы электроснабжения;
параллельно восстановить работу украинских органов государственной власти в АР Крым и городе Севастополе.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о манипуляциях на теме поставок воды в Крым и поставил точку в этом вопросе - поставки будут осуществлять для нужд украинских граждан.
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