"Условие для диалога": в "Слуге народа" раскрыли новый нюанс "формулы Штайнмайера"

Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в нормандском формате.
Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментарии "Украинской правде". По его словам, переговоры в таком формате нужны уже ближайшим временем, потому что ежедневно на Донбассе погибают украинские военные.
"Почему это нужно было сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие", – рассказал Яременко.
В "Слуге народа" раскрыли новый нюанс "формулы Штайнмайера"
24 канал
Он признал, что Украина согласилась на российские предложения о проведении выборов на оккупированной территории. Так, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, согласна ли она с их текстом.
По словам Яременко, на это представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма ответил письмом, в котором говорилось, что "этот текст нас устраивает, мы на него согласились, на эти предложения".
Нардеп добавил, что для переговоров у Украины также есть условия. Это обмен пленными, разведение войск, установление "четкого устойчивого перемирия" и получение контроля над территориями, где будут проводиться выборы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России заявили, что украинская делегация якобыподписала нашумевшую "формулу Штайнмайера" во вторник, 1 октября, на переговорах в Минске.
Президент Украины Зеленский выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
Вечером, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания этого документа. К столице присоединились и другие города.
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
В России запаниковали, что Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера", чтобы всех обмануть.
Украина официально не подписывала "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Представитель Украины в ТКГ Кучма лишь письменно уведомил представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о согласовании этого плана.
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