"Условие для диалога": в "Слуге народа" раскрыли новый нюанс "формулы Штайнмайера"

Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" было требованием России для проведения встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в нормандском формате.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко в комментарии "Украинской правде". По его словам, переговоры в таком формате нужны уже ближайшим временем, потому что ежедневно на Донбассе погибают украинские военные.

"Почему это нужно было сделать? Потому что это условие, требование России для проведения саммита в нормандском формате. Это их условие для диалога президентов. Диалога, который должен принести мир. Мир является целью президента Зеленского и целью нашей партии. Чтобы начать этот процесс, нам нужно было выполнить это условие", – рассказал Яременко.

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Он признал, что Украина согласилась на российские предложения о проведении выборов на оккупированной территории. Так, представитель ОБСЕ Мартин Сайдик обратился к Украине с вопросом, согласна ли она с их текстом.

По словам Яременко, на это представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма ответил письмом, в котором говорилось, что "этот текст нас устраивает, мы на него согласились, на эти предложения".

Нардеп добавил, что для переговоров у Украины также есть условия. Это обмен пленными, разведение войск, установление "четкого устойчивого перемирия" и получение контроля над территориями, где будут проводиться выборы.

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