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Ускорит решения в 40 раз: у Вакарчука предложили ноу-хау для ВСУ

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Диджитализация украинской армии позволит в 40 раз ускорить принятие решений Вооруженными силами Украины и сделает их еще эффективнее в борьбе с агрессором.

Такое мнение озвучил журналист Сергей Рахманин, кандидат от партии "Голос" во время ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Общественное", передает пресс-служба политсилы.

"Победа в войне возможна только при условии активизации внешнеполитических дипломатических усилий и настоящих преобразований в секторе безопасности и обороны", – подчеркнул он.

По его словам, ключевой приоритет партии "Голос" во внешнеполитической деятельности – это полная интеграция в европейское евроатлантическое сообщество. "С тактической точки зрения нам необходимо превратить наших международных партнеров в полноценных политических союзников, которые бы обезопасили нас от лишних угроз и способствовали повышению нашей субъектности на внешнеполитической арене", – уверен Рахманин.

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Сергей Рахманин

Сергей Рахманин

Пресс-служба партии "Голос"

Поэтому изменения, которые партия "Голос" предлагает в сфере национальной безопасности и обороны, это: диджитализация армии, переход на электронный документооборот, прозрачная система принятия решений и прозрачность государственных закупок.

Кандидат в нардепы подчеркнул, что первые эксперименты с использованием единой автоматической системы управления уже доказали, что она в 12 раз улучшает принятие решений. "Единая автоматизированная система управления в 40 раз уменьшает время, необходимое Вооруженным силам и силовым структурам для принятия решений и, соответственно, реагирование на вооруженную агрессию", – сказал Рахманин.

В свою очередь, отмена бумажного документооборота позволит офицерам заниматься не бумажной работой, а боевыми задачами и личным составом. Кроме того, адаптация к системе НАТО наладит социальные лифты.

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"Сейчас в Вооруженных силах Украины и в системе национальной безопасности существует уравниловка. Стимула для мотивированных воинов расти и оставаться в Вооруженных силах практически нет. Это приводит к оттоку огромного количества людей. В 2018 году 10% офицеров уволились по собственному желанию", – отметил Рахманин.

По его мнению, адаптация к стандартам НАТО сделает прозрачной систему кадровых назначений и принятия решений, а также сделает невозможной коррупцию при государственных закупках.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что, если ему нужно будет стать премьер-министром Украины, то он не откажется и займет должность.

Напомним, также у Вакрачука собираются перезагрузить систему отбора и надзора за судьями, реформируя Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

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Персоны
Святослав Вакарчук Сергей Рахманин
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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CARGO 100
CARGO 100
Диджитализация ... Оцифровать решили? Знаете, я только приехал служить (довольно "хорошая" часть), комбат - молодец, он собрал всех новых офицеров и сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. Запоминайте: "Блатной - это нормально, но когда блатной - дурак, то это катастрофа."
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