Усилиями партии "ЕС" и общественности: "Армии FM" вернули вещание

В четверг, 4 июля, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о продлении лицензии для военного радио "Армия FM".

Впервые за много месяцев совет под давлением общественных активистов, волонтеров, военных и народных депутатов, представителей команды партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" собрал кворум для проведения заседания, передает пресс-служба "ЕС".

Поскольку радио "Армия FM" является ключевым источником информации в зоне боевых действий, партия вспомнила, что информационный фронт не менее важный, чем вооруженная борьба.

Партия "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

"Активисты партии надеются, что в дальнейшем Нацсовет не будет медлить с продлением лицензий для военного радио, осуществляющего трансляцию на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму", – говорится в сообщении "ЕС".

Также партия призвала совет рассматривать подобные вопросы о разрешении на временное вещание для Вооруженных сил Украины по упрощенной процедуре.

"Армии FM" вернули вещание Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" поддержала протест медийщиков против Медведчука.

Также лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержал акцию под названием "Терпіти быльше не можна", которая состоялась 2 июля в 20.00 на Майдане Независимости. Люди митинговали против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария.

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