Ушли после ссоры с Зеленским: президент провел новые чистки в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский уволил и. о. главу Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня и руководителя Управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.
Соответствующие указы появились на сайте главы государства в понедельник, 19 августа. Примечательно, что оба они ранее оказались в центре скандалов.
Отмечается, что Зеленский удовлетворил заявление Боня и уволил его с занимаемого поста. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский просил его уйти по собственному желанию. Чиновника заподозрили в коррупции после стычки с президентом из-за местного аэропорта.
Бонь поссорился с Зеленским в аэропорту
НикВести
Вячеслава Боня уволили с должности главы ОГА
НикВести
Скриншот
Панасюку Зеленский уже нашел замену. На место руководителя Управления СБУ в Житомирской области был назначен Олег Головаш.
Напомним, 12 августа президент во время официального визита в Житомирскую область призвал руководителей местного Главного управления Национальной полиции и управления СБУ написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.
Панасюка уволили с должности
Житомир.info
Сриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после замечаний Зеленского уволился руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский.
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