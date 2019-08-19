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Ушли после ссоры с Зеленским: президент провел новые чистки в регионах

1.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский уволил и. о. главу Николаевской областной госадминистрации Вячеслава Боня и руководителя Управления СБУ в Житомирской области Виктора Панасюка.

Соответствующие указы появились на сайте главы государства в понедельник, 19 августа. Примечательно, что оба они ранее оказались в центре скандалов.

Отмечается, что Зеленский удовлетворил заявление Боня и уволил его с занимаемого поста. Во время рабочей поездки в Николаевскую область Зеленский просил его уйти по собственному желанию. Чиновника заподозрили в коррупции после стычки с президентом из-за местного аэропорта.

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Скриншот

Панасюку Зеленский уже нашел замену. На место руководителя Управления СБУ в Житомирской области был назначен Олег Головаш.

Напомним, 12 августа президент во время официального визита в Житомирскую область призвал руководителей местного Главного управления Национальной полиции и управления СБУ написать заявления на увольнение из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря в регионе.

Панасюка уволили с должности

Панасюка уволили с должности

Житомир.info

Ушли после ссоры с Зеленским: президент провел новые чистки в регионах

Сриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее после замечаний Зеленского уволился руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
правильно , на пост своих !!!!!!!!
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