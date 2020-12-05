Уруский официально прокомментировал информацию о нарушении карантина в Турции

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский опроверг информацию о том, что якобы попал в скандал в Турции, нарушив карантинные меры.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода". Он заявил, что все факты, опубликованные в СМИ, были "абсолютно перекручены".

Уруский сказал, что никаких инцидентов во время его пребывания в Турции не произошло. Он предположил, кому было выгодно распространять ложную информацию.

"Я думаю, что есть целый ряд политических сил, которым это выгодно, которых, видимо, не устраивает вектор, выбранный нашей командой на реформу оборонно-промышленного комплекса, на создание действительно мощного оборонно-промышленного комплекса Украины", – сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский якобы попал в скандал в Турции, нарушив карантинные меры. При этом в ведомстве опровергли эту информацию.