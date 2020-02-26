В начале 1928 года выдающийся украинский мыслитель, дипломат и политический деятель Вячеслав Липинский написал одно из самых известных своих произведений – "Хам и Иафет". Размышляя над причинами поражения украинской революции в 1917 – 1921 годах, он пришел к выводу, что причиной стало массовое "хамство", захлестнувшее Украину. При этом термин "хамство" он выводил из ветхозаветной истории о Хаме, посмеявшемся над наготой отца своего, Ноя. И под хамством Липинский понимал непомерную гордыню политиков, решивших бросить вызов обществу, морали, ценностям – во имя утверждения культа силы, гордыни и собственного эгоизма.

"Хаму украинскому основы государственного мышления изначально чужды и непонятны. Как бык на красную тряпку, так же ревет и он, когда ему о них заговорить: "Источник власти – я и сейчас. В жизни решает только сила. Только сила является властью. Не величие, не законность, не традиционность нужны Украине, а патроны и стихия. Патронами опояшемся до зубов. Разбудим стихию. Ударим шапкой о землю на площади Святой Софии так, что в один миг не станет врагов. На вчера, на родителей, на любовь к ним, на трепет перед чем-то более высоким, чем я, Хам, мне наплевать. Превыше всего – нация. А нация – это такие же, как я. Не какое-то там старческое теоретизирование, а молодая буйная национальная стихия, что кипит в нас и движет нас неудержимой страстью к атаманству, к настоящей стопроцентно украинской власти. Никакие авторитеты нам не нужны… Кто точно так же источает злобу, как и мы – тот украинец и он с нами… Бей всех на Украине, кто не такой, как мы!", - писал Липинский почти сто лет тому назад, рисуя неприглядный портрет современного ему Хама.

Эта стихия – украинское "хамство", не знающее границ, не думающее стратегически и понимающее только себя самого – проявилось в 2014 году в ходе Майдана, приведшего страну к тягчайшим бедствиям и фактической потери суверенитета, к войне и к краху экономики, потери территорий и к потере доверия граждан к своему государству.

Эта же стихия проявилась и в феврале 2020 года в якобы стихийных выступлениях "народа" во Львове, Тернополе, Новых Санжарах. Стихия дикая, разрушительная, уничтожающая основы государственности, но при этом выпячивающая собственное "я" индивидуума, гордящегося своей глупостью и нежеланием слышать доводы, думать и анализировать.

То, что произошло в Новых Санжарах – это продолжение традиций Майдана 2014 года, когда злобное меньшинство не желало слушать, а действовало и руководствовалось только инстинктами и собственными представлениями о добре и зле. Современник и антипод Липинского, гуру "украинского хамства" Дмитрий Донцов говорил о целом ряде принципов, которые должны двигать националистами, среди которых выделял аморальность (готовность бросить вызов традиционной морали) и "упорядочивающую волю инициативного меньшинства". Именно этих принципов в последнее время мы насмотрелись вдоволь.

"Своё в нас революция убила", - с горечью констатировал в начале 20-х Павло Тычина. Хам посмеялся над своим отцом, то есть, фактически предал свои корни, своих предков. Нынешней Украине пытаются навязать новую модель поведения, базированную на отказе от корней и традиций, от собственной истории (именно эту цель преследуют те, кто сегодня пытаются бороться с наследием Великой Победы и с подвигами, совершенными в ходе Великой Отечественной войны). Украинцев пытаются заставить забыть свою веру, создают идеологические симулякры, в худших традициях большевиков, создававших "новую общность людей", пытаются искусственно взращивать индивидуумов без памяти, без принципов, без умения мыслить и анализировать. Это группы людей, базированные на ненависти и разрушении, способные либо бездумно протестовать (преимущественно за деньги) либо же отнимать и перераспределять то, что создаётся другими. Булгаковский профессор Преображенский создал одного Шарикова. Майдан и его Швондеры создали целую армию Шариковых.

Когда группы людей выходят на акцию протеста против спасения своих сограждан, так как начинают чувствовать не солидарность и желание спасти ближнего, а желание спасти собственную шкуру – это уже не единая нация, а броуновское движение частиц. Можно сколько угодно говорить о том, что Майдан 2014 года создал украинскую нацию – все мы увидели одно: он ее элементарно разрушил. Чуть более 30 лет тому назад украинцы все как один встали на борьбу с Чернобыльской катастрофой – и не перекрывали дороги перед вынужденными переселенцами, не думали, что смогут получить дозу облучения от новых соседей, делились кровом и пищей. Тогда мы были более сплоченными и более едиными, чем сейчас. Может, потому что бацилла национализма на самом деле не создает нации, а разрушает их? Национализм подобен наркотику, который создает чувство эйфории и одурманивания, завершающееся после ужасными мучениями и ломкой организма.

В 2014 году переселенцев из Донецкой и Луганской области встречали уже агрессивно-прохладно – были призывы не сдавать им квартиры и дома, не предоставлять им работу. Уже тогда появился первый звонок: в стране что-то идет не так, и говорить о реальном единстве всех украинцев можно разве что условно. В 2015-м злобная толпа готова была лишить крымчан электричества и воды (при этом уверяя, что Крым – это Украина), а в 2017-м та же толпа продавливала решение СНБО о введении экономической блокады Донбасса. Украинцев мысленно поделили на "правильных" и неправильных". В 2020 году новая беда привела уже к зверствам толпы, к разбитым автобусам и к готовности линчевать людей только потому, что они вернулись из эпицентра эпидемии. Украинцев слишком долго и старательно готовили к разобщенности, убивая в них дух единства и солидарности.

И в 2014, и в 2015, и в 2017, и в 2020 годах в процессах разобщения страны мы видим одних и тех же действующих лиц. Не случайно ли во Львове "заводилой" процесса выступил бывший губернатор области, ставленник Петра Порошенко? И в Полтавской области мы видим в роли неформального лидера "священника" так называемой "ПЦУ", являющегося плодом политического союза Порошенко и Константинопольского Патриарха Варфоломея. То есть, сегодня очевидна попытка реванша и дестабилизации ситуации с использованием провокационных вбросов и манипуляций. В противовес позиции "ПЦУ" звучат слова Митрополита Украинской Православной Церкви Антония, призвавшего украинцев в сложных условиях к единству, к общим действиям и к взаимной поддержке.

Впереди – выборы в местные органы власти. Тем, кто потеряли власть в 2019-м, очень хочется вернуть ее себе через успех на местных выборах. А значит – надо подорвать доверие к власти, причем любым путем – обмана, запугивания, создания подобных конфликтных ситуаций, одурманивания народа надуманными идеями. Порошенко и его окружение хотят получить власть в стране – не думая о том, что рискуют потерять страну, так как подобные действия ведут только к разрушению Рес-Публики, которая, как известно, является Общим Делом, Делом Народа.

В 1918 году действия Директории во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой, точно так же думающих о власти, а не о государстве, погубили Украину. Тогда тоже был Майдан, было восстание, которые обернулись многочисленными островками атаманских "республик", не признающих никого, кроме себя и не желающих объединяться в единую страну. И интересы иностранных "стратегических партнеров" тогда значили намного больше, чем интересы народа – не случайно ли ради польской помощи в авантюре с захватом на короткое время власти в Киеве Петлюра отказался от претензий на Галичину? Порошенко и те, кто ввергли страну в хаос в 2013-2014-м годах, сегодня готовы будоражить Украину новыми Майданами и новыми Директориями.

Новые Санжары показывают: дух украинского Хама все еще силен, он надеется на реванш и не остановится ни перед чем. Он не хочет стабильности в государстве, не хочет мира на Донбассе, не хочет единства народа – ведь иначе он потеряет основу и перестанет получать подпитку. Злоба, месть, гордыня, зависть, война – вот его движущие инстинкты.

Хочется верить, что события в Тернополе и Новых Санжарах – это конвульсии того Духа, который был вызван Майданом. Пока этот Дух – как показывают события – слишком живуч и трудно искореним. Но если мы хотим возродить Украину, мы должны объединить усилия для избавления от всего того, что лежит в основе украинского "хамства". И – уверен - обязательно добьемся цели.

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