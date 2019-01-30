''Уродливое проявление!'' В Кремле огрызнулись из-за ''холодного'' мира с Украиной

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной нет никакой войны.

Так он отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, передает ТАСС.

"Мы больше всего хотели бы, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", — сказал Песков.

Дмитрий Песков RT

При этом, по его словам, Москва не может позитивно оценить отношения между двумя странами.

"Никакой войны между Россией и Украиной нет. Есть гражданская война на Украине. Это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", — добавил пресс-секретарь.

Напомним, что на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" украинский президент сказал: "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине".

В Госдуме РФ резко прокомментировали такое заявление. Глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников назвал его "политическим пируэтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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