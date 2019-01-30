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''Уродливое проявление!'' В Кремле огрызнулись из-за ''холодного'' мира с Украиной

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной нет никакой войны.

Так он отреагировал на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, передает ТАСС.

"Мы больше всего хотели бы, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", — сказал Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

RT

При этом, по его словам, Москва не может позитивно оценить отношения между двумя странами.

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"Никакой войны между Россией и Украиной нет. Есть гражданская война на Украине. Это две соседние страны, два братских народа, но, в то же время, безусловно, мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", — добавил пресс-секретарь.

Напомним, что на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" украинский президент сказал: "Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны. На этой болезненной эмоции неустанно играет российская пропаганда и ее прихвостни в Украине".

В Госдуме РФ резко прокомментировали такое заявление. Глава комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников назвал его "политическим пируэтом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий ОС Сергей Наев заявил, что Российская Федерация готовит полномасштабную агрессиюпротив Украины.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Дмитрий ПесковПетр Порошенко
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
никакого мира с выплядками! война до полной победы
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что Россия уже бомбила бывший город герой Киев или польский Львов, как свiдоме бидло галицайское бомбило Донецк и Луганск?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ехидина Вредина, Свiдоме бидло, ты сначала объяви войну, разорви отношения. оторви свою свiдому сраку от дивана, найди памперс подходящий...и \самое главное...вылезь из под юбки своей бабы, спасаясь от могилизации...ублюдок галицайский.
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Ехидина Вредина
Ехидина Вредина
Иваненко Виталий, а тебе, свинья какое дело))) На своей территории кого хотим того и бомбим))) Вы Грозный, мы Дауньбасс, чо не так, лахтосролль жопоголовый Гы-гы-гы Ржунимагустебябыдлокакцапское
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