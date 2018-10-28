''Упустил одну деталь'': журналист пояснил, как санкции Путина обернутся против Кремля

Санкционный список РФ, в котором окажутся несколько сотен фамилий украинских граждан, повлияет лишь на внутреннюю политику Украины.

Такое мнение высказал украинский журналист Павел Казарин в своем блоге для Крым.Реалии. Он уверен, что с данным перечнем будут сверяться в поисках публичных людей.

По его словам, данная санкционная инициатива, судя по последним заявлениям Кремля, носит вполне предвыборный характер.

"Москва посылает недвусмысленный сигнал: мы назовем тех, кто мешает продавать ваши товары на нашем рынке. Исправьте нынешнюю девиацию в отношениях – и все вернется на круги своя", - отметил автор.

При этом, считает Казарин. Кремль не учитывает одну деталь - для того, чтобы вернуть Украину в 2013-ый, Москве нужно вернуть Киеву оккупированные территории, однако идти на это она не хочет.

"А в этих условиях ее санкционный список просто станет фактором внутренней украинской политики. С ним будут сверяться в поисках публичных имен. Равно как и отсутствие фамилий в этом перечне станет поводом для недоверия. "Скажи мне, кто твой друг", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины 22 октября.