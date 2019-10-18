Унтер-офицер: генерал указал на интересный нюанс в новых званиях ВСУ

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что новые воинские звания, которые вводятся в украинской армии для младших командиров, подобны воинским званиям, существовавшим в армии царской России.

"Это составляющая комплекса мер по рождению и становлению "унтер-офицера XXI века", – сказал он OBOZREVATEL, комментируя закон о воинской обязанности и военной службе, принятый Верховной Радой Украины.

По его словам, "это в большей степени касается вопроса перехода на натовские стандарты. В натовской системе, как и в системе царской России, младшие командиры играли существенную роль. Унтер-офицер решал большую часть вопросов, связанных с солдатами", – рассказал генерал.

В украинской армии появятся "унтер-офицеры"

Как пояснил Романенко, "сержантский состав в НАТО часто не хочет становиться офицерами. Они знают свое направление подготовки, они умеют обучать, и им не хочется углубляться в изучение сложной военной техники и вооружения, что требуется для получения офицерского звания. Например, необходимо изучить локационный комплекс, ракетный комплекс и так далее. Офицер должен быть, как минимум, командиром-инженером по эксплуатации".

Младших командиров в армиях НАТО мотивируют и материально – им предоставляется хороший соцпакет, а также достойное денежное довольствие за выслугу лет. "Сержант, который прослужил 10-15 лет, получает большее денежное довольствие, чем младший офицер", – заметил генерал.

Отвечая на вопрос о том, повлекут ли новые воинские звания в Украине новые бюджетные расходы, Романенко сказал: "Мы постепенно будем к этому подтягиваться".

Как писал OBOZREVATEL, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", которым вводятся новые воинские звания – мастер-сержанта и главного старшины. Документ предусматривает и другие изменения в структуре Вооруженных Сил Украины.

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