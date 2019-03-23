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''Унизить и уничтожить'': украинский дипломат раскрыл коварный план России в ПАСЕ

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Россия готовит уже четвертую попытку восстановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отобранное из-за агрессии против Украины. Для этого Кремль толкает Совет Европы на "самоунижение" и "самоуничтожение".

Такое заявление сделал в эфире ObozTV постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, предыдущие три попытки России удавалось остановить благодаря усилиям Украины и ее партнеров.

"Позиция Украины простая – мы не против того, чтобы Россия была в ПАСЕ, но вернуться она может после того, как устранит причины своего исключения. А причины состояли в том, что Россия совершила агрессию против Украины. Россия должна осуществить серьезные шаги для деэскалации конфликта и исправления ситуации, которую она создала", – подчеркнул украинский дипломат.

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Россия, по его словам, хочет наоборот – "чтобы ПАСЕ признала свою ответственность за то, что в 2014 году именно ПАСЕ, а не Россия совершила ошибку, нарушила европейские правила, применив санкции против РФ".

"Классический российский трюк – перевернуть проблему вверх ногами и требовать ее решения", – отметил он.

"Сейчас происходит очередная попытка создать условия для возвращения России. Мы вновь противодействуем ей… Все делается для того, чтобы изменить нормы Совета Европы таким образом, чтобы по сути выполнить условия РФ. При этом Россия не планирует выполнять никаких условий Совета Европы. Это самоунижение, на которое толкает Совет Европы ряд политических сил, это самоуничтожение этой институции", – заявил Кулеба.

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"Показательным будет июнь, потому что под эту сессию ПАСЕ пытаются изменить правила под Россию. Мы приложим все усилия, чтобы возвращении России в ПАСЕ на российских условиях не состоялось", – заключил дипломат.

''Унизить и уничтожить'': украинский дипломат раскрыл коварный план России в ПАСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В апреле 2014 года из-за аннексии Крыма на РФ наложили ограничения в ПАСЕ. В частности, ее лишили права голоса, возможности участия в наблюдательных комиссиях на выборах и участия в руководящих органах ассамблеи.

  • В 2016 году россияне сами отказались от участия в работе ПАСЕ. Шантажируя и отказываясь платить членские взносы, они обещали вернуться, если их больше не будут подвергать "наказанию".

  • О возможности "прощения" России впервые заговорили в сентябре 2018 года. Журналисты из собственных источников узнали, что Генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд согласовал с представителями РФ внесение поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем помогли бы вернуть российскую делегацию в ассамблею. Помимо этого, поправки позволили бы осложнить санкционный механизм настолько, что применение ограничений относительно РФ было бы крайне сложным.

  • Россия готова возобновить уплату взносов в ПАСЕ и начать диалог по Украине после того, как с нее снимут санкции.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
ПАСЕЕвропейский СоюзРоссия
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Прийдут зеля-юля (читай, коломойский) и согласятся на все требования рашки. Может, тогда украинцы поумнеют, да поздно будет.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина не против))))))) как мило
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Чмошників в мокшанію, і ніяких альтернатив. Чи ''сита'' Європа забула 1939 рік?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Наумов Виктор, с какого перепоя?Укроина это границы 1654 года. даже к Киеву это т.н. государство никакого отношения не имеет
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Галич Станіслав, шо блеешь баран? В границы 1924 - 1939 г.г. Украину пора вернуть!)
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