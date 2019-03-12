"Уникальная страна": Цимбалюк опозорил Россию за фарс с Договором о дружбе

Россия направила Украине ноту с перечнем якобы нарушений Договора о дружбе. Однако при этом страна-агрессор умолчала о двух первых статьях документа, которые она не соблюла сама.

Они касаются неприкосновенности границ сотрудничающих стран. На этот важный нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"Россия — уникальная страна. И у этой страны уникальные дипломаты. Они читают подписанные документы не с начала, а выборочно. В данном случае начинают со статьи шесть и делают вид, что их не видят. А они есть", — пишет он.

Разрыв дружбы с Россией Цензор.НЕТ

В подтверждение своих слов Цимбалюк привел текст первой и второй статьи. В частности, в первой речь идет о том, что договорные стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Вторая статья Договора о дружбе посвящена гарантиям территориальной целостности обеих стран-подписантов документа.

"Высокие Договорные Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", — говорится в ней.

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