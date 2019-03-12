"Уникальная страна": Цимбалюк опозорил Россию за фарс с Договором о дружбе

Россия направила Украине ноту с перечнем якобы нарушений Договора о дружбе. Однако при этом страна-агрессор умолчала о двух первых статьях документа, которые она не соблюла сама.
Они касаются неприкосновенности границ сотрудничающих стран. На этот важный нюанс обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.
"Россия — уникальная страна. И у этой страны уникальные дипломаты. Они читают подписанные документы не с начала, а выборочно. В данном случае начинают со статьи шесть и делают вид, что их не видят. А они есть", — пишет он.
Разрыв дружбы с Россией
Цензор.НЕТ
В подтверждение своих слов Цимбалюк привел текст первой и второй статьи. В частности, в первой речь идет о том, что договорные стороны как дружественные, равноправные и суверенные государства основывают свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Вторая статья Договора о дружбе посвящена гарантиям территориальной целостности обеих стран-подписантов документа.
"Высокие Договорные Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ", — говорится в ней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.
Вопрос отмены Договора о дружбе всплыл в украинской политике из-за обострения ситуации в Азовском море.
10 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора, принятый Верховной Радой.
В свою очередь в Кремле заявили, что разрыв Договора якобы навредит самим украинцам.
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