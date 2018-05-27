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"Уничтожить как СССР": в России гневно ответили Украине

16.1тЧитать новость на украинском

Россию не получится уничтожить как СССР, потому что после введения санкций страна объединилась.

Об этом, комментируя заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишет RT.

"Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся", - сказал Цеков.

По его словам, "санкции — это плохо", но РФ удается с ними справляться.

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"Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам Евросоюза и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени", - заявил российский парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович пояснил "успех" Путина в России.

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Тема
Санкции против России
Место
РоссияМосква
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