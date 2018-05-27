"Уничтожить как СССР": в России гневно ответили Украине

Россию не получится уничтожить как СССР, потому что после введения санкций страна объединилась.

Об этом, комментируя заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишет RT.

"Основанная причина развала СССР — не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся", - сказал Цеков.

По его словам, "санкции — это плохо", но РФ удается с ними справляться.

"Санкции создают проблемы России, но при этом не меньшие проблемы создают тем же странам Евросоюза и, в частности, Украине. Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени", - заявил российский парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шендерович пояснил "успех" Путина в России.