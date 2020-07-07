Если украинский парламент примет предложенный депутатами из правящей партии закон, необходимость которого объясняется благородной целью вывести из тени производство сельскохозяйственной продукции, отечественному фермеру настанет конец – зато само село окончательно превратится в зону агрохолдингов

С каждого обрабатываемого гектара украинских фермеров будут заставлять платить в местные бюджеты полторы тысячи гривен – что, по оценкам специалистов, составит шесть тысяч гривен для большинства владельцев мелких хозяйств. Понятно, что рентабельность работы на земле при этом налоге значительно уменьшится. Но на пороге фермерских хозяйств уже будут ожидать покупатели земли – агрохолдинги и спекулянты, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

В цивилизованном мире все происходит иначе. Во многих европейских странах еще и доплачивают мелким фермерам, чтобы только они продолжали работу и не продавали землю – например, в Германии за каждый гектар земли фермеру выплачивают европейскую субсидию в 280 евро. Почему? А потому что в эпоху больших сельскохозяйственных производителей очень важно сохранить традиционное сельское хозяйство. И это в странах, где никогда не было совхозов и колхозов, а не у нас, где фермерство только возрождается после десятилетий коммунистических репрессий.

Если село исчезнет,вся Украина превратится в сплошную индустриальную зону – и это при том, что Украина вовсе не Германия и не Польша. В Украине село всегда играло специфическую роль хранителя не только традиционных рецептов и продуктов, но и национального духа – в то время как большие города использовались империями в качестве форпостов борьбы со всем украинским. Мы нередко вспоминаем о том, что наши русскоязычные "миллионники" окружены "украинским морем". Но ведь это "море" и есть – село. А там, где ему на смену пришла сплошная городская агломерация – как например, на Донбассе – сейчас оккупированная Россией территория. И не нужно думать, что это произошло случайно. Именно потому и произошло.

Пока большие украинские города не станут украинскими не только по географической принадлежности, но и по языку, и по самоощущению, вопрос украинской независимости нельзя будет считать решенным. Но украинизации этих городов как раз и содействовало "украинское море" вокруг них. Если это "украинское море" превратится в индустриальную агломерацию, то тогда все произойдет наоборот – "миллионники" начнут русифицировать эту агломерацию, лишенную традиций и языка.

И в результате мы можем потерять не просто село, не просто традиционные продукты и ремесла, не просто конкуренцию маленьких хозяйств. Мы можем потерять саму Украину.

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