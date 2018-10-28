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''Умирать желательно на кладбище'': партия Путина дала советы россиянам, в сети смеются

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В сети высмеяли брошюры членов российской партии "Единая Россия", где людям с низкими доходами советуют, как правильно принимать душ.

Фото странных приписаний опубликовал "Фашик Донецкий" в своем Twitter. В брошюрах людям советуют "принимать душ, а не ванную", "менять лампочки", а также "плотно закрывать двери духовки".

Такие советы сразу же вызвали непонимание у пользователей сети. В комментариях к посту люди начали иронично высмеивать "советы" членов провластной партии.

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''Умирать желательно на кладбище'': партия Путина дала советы россиянам, в сети смеются

"... и раньше умирать, желательно на кладбище, так можно сэкономить на катафалке", - пишет пользователей Сергей Король.

''Умирать желательно на кладбище'': партия Путина дала советы россиянам, в сети смеются

Как ранее писал OBOZREVATEL, россиянам посоветовали не надеяться на пенсию, а заработать себе на старость самостоятельно.

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