''Умирать желательно на кладбище'': партия Путина дала советы россиянам, в сети смеются

В сети высмеяли брошюры членов российской партии "Единая Россия", где людям с низкими доходами советуют, как правильно принимать душ.

Фото странных приписаний опубликовал "Фашик Донецкий" в своем Twitter. В брошюрах людям советуют "принимать душ, а не ванную", "менять лампочки", а также "плотно закрывать двери духовки".

Новости смехдержавы



Единая Россия выпустила брошюру, где рассказывает как нужно экономить людям с низким доходом: душ вместо ванной, кастрюли нужного диаметра, накрывайте еду крышкой и другие советы



P. s -Ржу вголосину pic.twitter.com/QBFWZFCX9K — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 28 октября 2018 г.

Такие советы сразу же вызвали непонимание у пользователей сети. В комментариях к посту люди начали иронично высмеивать "советы" членов провластной партии.

"... и раньше умирать, желательно на кладбище, так можно сэкономить на катафалке", - пишет пользователей Сергей Король.

Как ранее писал OBOZREVATEL, россиянам посоветовали не надеяться на пенсию, а заработать себе на старость самостоятельно.