УМХ для Тимошенко и встречи с людьми Зеленского: в сеть попали переписки замглавы АРМА Павленко

10 апреля 2020 в телеграмм-канале arma_art_to_steal начали публиковать переписки заместителя председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимира Павленко. В них обсуждаются встречи с людьми из Офиса президента, подготовка уголовных дел против активистов, встречи с криминальными авторитетами и так далее.

"Наші гроші" публикуют выдержку самой главной информации из этих переписок, а также комментарии самого Павленко относительно тех или иных случаев.

Само агентство было создано в 2016 году как антикоррупционный орган. Однако как утверждают "Наші гроші", за это время оно превратилось в инструмент по переделу бизнеса. Мол, кто-то может организовать конкуренту криминальное производство, чтоб его деньги, активы, недвижимость или транспорт передали в АРМА. Агентство, в свою очередь, может найти арестованному имуществу управителя или же продать его. По словам издания, таким образом можно продавать имущество нужным людям по нужной цене.

После президентских выборов руководство АРМА со скандалом сменили и на должность замглавы назначили Владимира Павленко.

"В декларации за 2018 год основную прибыль он получил от фирмы "Агрогруппа "Деметра", которая фигурирует в рейдерском захвате аграрных предприятий и ряде криминальных производств. Сам Павленко называет работу с рейдерами "консультациями", которые происходили уже после того, как "клиенты получали активы", пишет издание.

Со временем в агентство пришли работать люди, с которыми Павленко был связан ранее. В конце 2019 года и.о. главы АРМА назначили Виталия Сигидина, который ранее работал вместе с Павленко в адвокатской конторе "Легитимус". А 14 января после конкурса руководителем управления правового обеспечения АРМА стал Владимир Рудниченко, который вместе с Павленко работал в юридической компании "Integrites".

Кто слил и что опубликовали

Павленко, по словам "Наших денег", связывает слив с прежним членом руководства АРМА Андреем Потемкиным, с которым у них якобы открытый конфликт. А физически переписку опубликовал якобы следователь ГБР Василий Фурик, который уже не работает в бюро.

"К следователю телефон Павленко попал после обыска в АРМА 24 февраля 2020 года. ГБР и СБУ пришли в АРМА в рамках производства 62020000000000103, инициированного Потемкиным, где следователи выясняют, не Виталий Сигидин ли тайно записал совещание в кабинете Гончарука", – пишет издание.

Говоря о контенте, то по состоянию на 21 апреля опубликовано 2 видео, 30 файлов и 38 фотографий. Туда вошли переписки с министром юстиции Денисом Малюськой, начальником регионального управления АРМА в Днепре Владимиром Орловым, юристом Андреем Черноусом, который ранее работал в "Integrites", Андреем Черноусом и бывшим руководителем газеты Арбузова "Капитал" Ильей Чудновским.

Также опубликован перечень всех абонентов Павленко в Telegram. Заместитель председателя АРМА подлинность переписки не подтверждает. Кроме того, он утверждает, что удаленно на телефон осуществлялись технические вмешательства с целью фальсификаций.

Офис президента

Наиболее интересная переписка Павленко от октября 2019-го по февраль 2020 року с бывшим руководителем арбузовского издания "Капитал" Ильей Чудновским.

У Павленко он подписан как Delo Ilja Bernackogo. Сейчас Чудновский – главный исполнительный директор медиахолдинга "Ekonomoka+" (Delo.ua, Womo.ua, Mmr.ua) Константина Паршина.

Чудновский и Павленко обсуждают медиахолдинг Сергея Курченко УМХ, который АРМА не отдает в управление. Из переписки понятно, что Павленко хочет завести холдинг Чудновского в управляющие УМХ.

21 декабря 2019 года заместитель председателя АРМА пишет Чудновскому: "Готовьте бизнес-план". На что Чудновский отвечает: "Нам бы нужен от вас какой-нибудь куратор, который подскажет, как правильно все заполнить".

Павленко сбрасывает Чудновскому образцы бизнес-планов, вычитывает его черновики, встречается лично. Из разговоров с января 2020 становится понятно, что от новых потенциальных управляющих не в восторге Офис президента, с которым, судя по переписке, согласовывают управляющих. Для АРМА в Офисе есть своя "тендерная комиссия".

Зимой в нее входили глава Офиса Андрей Богдан, помощник президента Сергей Шефир и еще кто-то, кого в переписке называют "Оребец". Судя по переписке, потенциальные управляющие готовили "документ", который читал Павленко, затем тогдашний руководитель Офиса президента Богдан, а в конце Богдан нос этот документ президенту Владимиру Зеленскому.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

По документу Чудновского Павленко отмечает: "Думаю, лучше убрать об АТО. Зеленский, мне кажется, не оценит это".

27 января 2020 года в телефоне Павленко появляется переписка по УМХ с министром юстиции Денисом Малюськой, где последний пишет, что "УМХ хочет себе" Кирилл Тимошенко – заместитель Офиса президента, который отвечает за информационную политику.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

В начале февраля Чудновский начинает волноваться и спрашивать у Павленко, когда же наконец проведут конкурс на управляющего УМХ. На что Павленко отвечает: "Андрея спрашивайте, к чему он там договорился с Шефиром". После этого разговор сходит на нет.

Сейчас Павленко уверяет, что разговор с Чудновским – это часть работы в АРМА, общение о том, что можно сделать с активом. Впрочем, замечает, что эти "консультации" уже прекратились, так же, как и со многими другими.

"Наші гроші": Почему Чудновский записан в контактах как Илья Бернацкий?

Павленко: Потому что Бернацкий меня с ним познакомил (Руслан Бернацкий – старший партнер юридической фирмы "Integrites". – Ред)

"Наші гроші": С вашей точки зрения нормально помогать кандидату в управляющие писать бизнес-план для подачи в АРМА?

Павленко: Бизнес-план подается, когда объявлен тендер. У нас он не объявлен. И я ему ничего не помогал писать.

"Наші гроші": Сбрасывали образцы написания бизнес-планов, читали черновики, обсуждали детали.

Павленко: Но УМХ никому не передан и конкурс не объявлен. Консультации сейчас продолжаются, но юридически значимых событий никаких не происходит.

"Наші гроші": Я правильно поняла, что управляющего УМХ выбирали Андрей Богдан, Сергей Шефир и некто по фамилии Оребец, кстати, кто это?

Павленко: Не могу точно сказать, но предполагаю, что скоро объявят конкурс, и тогда вы увидите, кто выиграл, мне самому это интересно увидеть, и предполагаю, что среди победителей будут другие люди, чем те, с которыми мы общались. А как я уже сказал, то, что я общаюсь с людьми, ничего не значит в части определения победителя. Потому победителей мы определяем, несмотря на программы, выписаные потенциальными управляющими.

"Наші гроші": То, кто будет управлять крупными активами, такими, как УМХ – соглашается с Офисом президента?

Павленко: Решение принимает тендерный комитет. Мы с Офисом ничего не согласовываем. Согласование – это некая вертикальная структура, где надо какие-то согласования. Мы много с кем общаемся. Но общение и принятие решений – это разные вещи.

"Наші гроші": Кто такой Оребец?

Павленко: Не помню, о ком речь.

"Наші гроші": Министр юстиции Малюська пишет, что "УМХ хочет себе Кирилл Тимошенко". Это как?

Павленко: Много кто чего хочет. Хотение – это личное право каждого. Чтобы было понятнее, представьте себя на месте руководителя АРМА. Вам приходят 100 писем, 200 смсок формата "я хочу это". Но от того, что люди это пишут, ничего не меняется. Здесь только важно понять, кто чего хочет и на каких условиях.

Заказ на розыск активов Грановского и Адамовского

17 февраля 2020 года Павленко переписывался с юристом Андреем Черноусом. Сейчас – старшим юристом компании "Hillmont Partners", но в 2016-м стажером Павленко в "Integrites".

Черноус договаривается с Павленко по розыску активов за рубежом экс-нардепа Александра Грановского и бизнесмена Андрея Адамовского, а также установления их гражданства в других странах. Официально это хотят провести через ГБР. В Бюро появляется уголовное производство против Грановского и Адамовского по незаконному завладению столичным ТРЦ "Скай молл". И от следователя (его не называют) в АРМА отправят запрос по розыску активов и гражданств Грановского и Адамовского

"Вы ГБР берете на себя?" - спрашивает Павленко у Черноуса. "Да", - отвечает Черноус.

Позже оказывается, что ТРЦ переписали на других владельцев. Поэтому, Павленко и Черноус говорят о немедленном аресте центра, договариваются обсудить ближайшей встрече в ресторане.

Сейчас Павленко уверяет, что АРМА не выполняет частных заказов по розыску активов и установлению гражданства, поскольку розыск активов осуществляется исключительно по обращению следователя.

"Наші гроші" Адвокат прислал вам "обращение" следователя на согласование. Разве это не частный заказ?

Павленко: Андрея Черноуса я знаю давно. Он был моим стажером, когда свидетельство адвоката получал. И он, как многие адвокаты, приходит ко мне с вопросом, что можно сделать - что нельзя сделать. Кейс, о котором была переписка, в АРМА не поступал ни в виде арестованного имущества, ни в виде запросов или обращений.

"Наші гроші": Насколько корректно согласования адвокатом с вами таких обращений к АРМА от имени следователя ГБР?

Павленко: Не может быть никаких согласований. Меня могут спросить мое личное мнение. Я могу это личное мнение говорить или не говорить.

"Наші гроші": То есть, вы помогали писать адвокату обращения в АРМА от имени следователя ГБР как частное лицо?

Павленко: Нет времени перечитать, что там написано. Но мне часто люди присылают документы и спрашивают, как можно, а как нельзя. И я с ними общаюсь. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы к нам не заходили глупые документы, я бы так сказал.

Переписка с Орловым

Работу регионального управления АРМА изнутри показывает переписка Павленко с главой теруправления в Днепре Владимиром Орловым.

Во времена Януковича Орлов возглавлял Сумскую и Луганскую таможню. Избежал люстрации. 2018 почти устроился в ГБР (комиссия имела готовый список утвержденным кандидатами). Но председатель конкурсной комиссии Александр Леменов устроил скандал, потому Орлов в бюро не попал. Тогда экс-таможенник подался в АРМА и победил на конкурсе.

Впрочем, скандал поднял уже председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский. И Орлова вновь не взяли. Оскорбленный таможенник начал судиться. На суде выяснилось, что во время недопущения Орлова на работу АРМА допустило ряд ошибок, что и позволило ему выиграть первую инстанцию, а апелляции АРМА просто не подавало. Интересно, что первую инстанцию ​​Орлов выиграл, когда в АРМА еще было старое руководство, а вот апелляцию Агентство не представило, когда в ведомство советником уже пришел Павленко. Переписки с Орловым показывают ряд ситуаций, в которых есть вопросы.

В частности, Павленко озвучил, кто займет ключевую должность в Агентстве задолго до проведения официального конкурса

9 декабря 2019 Орлов пишет Павленко: "На Резника управу конкурс. Вы там уже видите человека? " Павленко отвечает: "Скорее всего - Вахтанг".

Речь идет об управлении менеджмента активов, которое ранее возглавлял Виталий Резник. 5 декабря 2019 АРМА объявило конкурс на эту должность. И действительно, победил Вахтанг Бочоришвили. Вот только комиссия, которая определяла победителя на эту должность, собиралась гораздо позже - 11 января 2020. А объявления победителя конкурса Агентство назвало вообще 16 января 2019.

Комментарий Владимира Павленко: "Я присутствовал на этом конкурсе в качестве наблюдателя. Пришло много участников. Из тех, кто работал в АРМА - Резник и Бочоришвили. Ответы Вахтанга были наиболее убедительными. Потому что другие люди приходили с общими знаниями, не имели опыта.

Но при этом, конкурс был прозрачен, просто лучших Вахтанга в плане способностей и навыков не было. Я предполагал, что так будет, поэтому, наверное, так и сказал в переписке. Среди людей с опытом был выбор между Вахтангом и Резником. Думаю, кандидатура Вахтанга все же была лучше".

Павленко обсуждал с Орловым, как организовать уголовное производство и другие проблемы активистам

В частности, речь идет о преследовании бывшего председателя общественного совета при АРМА Глеба Каневского, соучредителя ОО "Стейт вотч" Александра Леменова и председатель правления ОО "Платформа общественный контроль" Дениса Селина.

Из переписки понятно, что это не первый разговор, и Павленко и Орлов готовят Каневскому уголовное дело - проект письма в НАПК, чтобы агентство обратило внимание, что Каневский - субъект декларирования, но не подал декларацию, поэтому должен отвечать за статьей 366-1 УК "Декларирование недостоверной информации", санкции по которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

При этом, видно, что Павленко заинтересован в атаке на активистов, например, именно он прислал Орлову пост в соцсетях, в котором Денис Селин критикует Орлова, с комментарием "Отрабатывай активистов))".

Орлов, в свою очередь, пишет бранные посты в соцсетях о своих критиках, предварительно согласовав их с Павленко и говорит, что с "Павлом" попытается разработать стратегию, чтобы "дать по зубам этим активистам". Заметим, что заведующего сектором по связям с общественностью АРМА зовут Павел Бульдович.

Комментарий Владимира Павленко: "Смотрите, руководство и сотрудники АРМА заинтересованы в том, чтобы у Агентства была нормальная репутация. Для этого мы стараемся делать правильные вещи и пиарить это. Если кто-то начинает поливать АРМА или его руководство грязью, мы стараемся давать такой же ответ.

Орлов подавался на конкурс в АРМА еще до того, как я туда пришел. Но Янчук его не назначил, потому Каневский много грязи вылил на него. И Янчук побоялся. Орлов обжаловал это в суде, выиграл суд, и АРМА не подавала апелляцию. Ибо тот момент руководителем юридического управления был Потемкин. Он написал докладную записку на Янчука, что, учитывая аргументацию суда первой инстанции, считает апелляции безосновательным.

Поэтому решение первой инстанции по Орлову вступило в законную силу. И уже тогда, когда руководителем был Сигидин, Орлов пришел и говорит: "Берите меня на работу". Вот его и назначили. А нелюбовь Каневского к Орлову - у них там по личным мотивам неприязненные отношения - никуда не делась, и он продолжил.

И мне бывший однокурсник Леменов начал писать, как я негодяя такого мог взять. А оснований его не брать у нас не было. Плюс я объяснил, что Орлов отвечает требованиям как руководитель регионального подразделения. По Селину, то я просто кинул ссылку, в плане "Посмотри, отреагируй". А фраза "давать по зубам" - фигурально, имеется в виду "давать информационный ответ". Если тебя обливают грязью, надо как-то на это реагировать.

"Наші гроші" Вы манипулируете в двух моментах. Переводите историю Каневского и Орлова в личную плоскость, хотя нелюбовь Каневского к Орлова - из-за того, что Орлов был руководителем таможни при Януковиче, поэтому такой человек не должен работать в антикоррупционном ведомстве. Вторая манипуляция в том, что Орлов остался в АРМА из-за Потемкина, потому что тот отказался подавать апелляцию. Решение суда первой инстанции было 1 октября 2019 г., когда вы в Агентстве уже работали - как советник, который все решал.

Павленко: Это перекручивание. Большинство решений в АРМА принимаются коллективно. И докладную записку Потемкина писал тоже не я - ее писал Потемкин.

Павленко проводит собеседования с потенциальными управляющими перед официальным конкурсом по выбору управляющего

7 января 2020 Орлов пишет Павленко: "Я с вами обсуждал, что по ряду объектов, которые есть в реестре (арестованных активов - Ред), есть заинтересованные люди. Вы сказали, что они могут с вами связаться. Если вам удобно, приехать может Сергей со списком. С ним можно будет проговорить дорожную карту, и что можно, а что - нет".

Для быстрого понимания Павленко, на какой объект нашел людей, Орлов бросает скрин новостей "Наших денег" со словами "Шеф, этот вопрос обсуждается?"

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

Например, 30 января 2020 г. Орлов направляет Павленко новость об аресте 11,5 тыс. тонн сои. Официально соя принадлежит различным, на первый взгляд, не связанным компаниям. Павленко отмечает, что владельцы товара через суд уже обжаловали арест, соответственно, АРМА вернула сою владельцам.

На что Орлов отвечает: "Понял! Это Стакан. Модный конвертатор. И Вася-львовский контрабандист. Их товар". Павленко отмечает, что если бы заинтересованные люди сразу обратились к Орлову - было бы лучше, потому что в столичное АРМА "набежало человек 30 всех подряд".

Или ниже переписка похожего содержания. Павленко направляет Орлову ссылку на объявление, где АРМА ищет управляющего для домовладения в с. Хлепча под Киевом с замечанием: "Твой спрашивал об этом" (видимо, речь идет о каком-то помощнике Орлова или посреднике между Орловым и Павленко).

"Это дом Азарова младшего", - добавляет заместитель председателя АРМА. "Вышли люди на него и спросили за этот объект, - отписывает Орлов. - Он мне написал, я сказал, чтобы узнали у вас".

Это переписка от 3 февраля 2020 А уже 24 февраля Орлов отчитывается Павленко, что кандидаты в управляющие на дома Азарова "готовы", и интересуется, с кем "держать связь".

"С тобой. А ты со мной, - отписывает Павленко. - Сколько дадут?"

"Нужно нам сказать. Они готовы, - отписывает Орлов. - Их сейчас больше техническая сторона интересует. Можем начинать, а потом нарисуйте. Или сейчас сказать". "Догребу в офис - скажу", - резюмирует Павленко.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

Комментарий Владимира Павленко: Я действительно общаюсь со многими представителями бизнеса на этапе до объявления конкурса, для того, чтобы люди, которые уже в этом бизнесе, могли по сложным активам объяснить, какие есть проблемы с этим активом, как их можно решить, как сделать этот актив максимально прибыльным.

Потому что суть передачи актива в управление не только в том, чтобы передать, а чтобы генерировать доход. Если такие консультации не проводить, то будет такая история, как с Херсонской нефтеперевалкой и другими активами, когда появляется неизвестно кем и выбирают маникюрный салон на нефтеперевалку, потому что больше выбора нет, а выбрать кого-то надо - закон такой.

И вот эту проблему я пытаюсь решить. Потому спросите, сколько к нам по ценным активам обращается управляющих, или большой конкурс?

Послезавтра заканчивается подача документов потенциальных управляющих по 5 или 6 лотам. Пока отправились одна или две компании. Как сделать так, чтобы люди подавались? Мы публикуем объявления на сайте раскручиваем их через "Купи залог" и другие платформы. И именно по этим причинам я также общаюсь с бизнесом: давайте, говорите, если вы можете, если вы способны - идите.

Павленко с Орловым обсуждают, как будут открывать уголовное производство против нужных субъектов, загонять их активы в АРМА и отдавать "правильным" управляющим.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

11 февраля 2020 Орлов пишет, что был у главы Днепровского облсовета Святослава Олейника: "Проговорили такую ​​ситуацию - у них есть масса КП водоканалов, дотируемых, деньги воруют. Они готовы открыть производство и передать нам, чтобы мы передали их правильным КП, для поддержки инициатив президента в сфере "Чистая вода" и т.д"

Комментарий Владимира Павленко: Это обсуждалось когда я был в Днепропетровске, там были силовики, мы объясняли, чем занимается АРМА, как она может работать, задавали много предметных вопросов по конкретным кейсам и, в частности, мы объясняли, что есть активы, которые есть смысл передавать именно в управление коммунальным предприятиям, то есть, таким, которые имеют свою инфраструктуру. Я приводил в пример ТЕЦкы. Что отдавать ТЕЦкы частным каким-либо компаниям может быть недальновидно. Их надо отдавать государству или коммунальным предприятиям. О многом говорили, но дальше разговоров это не зашло.

"Наші гроші": Встреча, о которой вы говорите, состоялась уже после того, как у вас изъяли телефон - 26-27 февраля. А переписка с Орловым - от 11 февраля. И в этой переписке вы уже нашли виновных, сообщили о подозрении, загнали актив в АРМА и определили "правильных" управляющих.

Павленко: Ну, смотрите, по тем объектам ничего не произошло, нам эти активы не передавали. Но наша позиция такова, что инфраструктурные объекты, от которых зависит жизнь населенных пунктов, логично передавать в коммунальное или государственное управление.

Встречи с "товарищами по типу Нарика/Корбана"

В начале февраля 2020 Павленко и Орлов обсуждают план рабочей поездки Павленко в Днепр. Орлов направляет Павленко примерный расклад поездки и просит "замечания и предложения".

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

На что Павленко отвечает: "Я бы добавил отдельную встречу с товарищами типа Нарика/Корбана, если это вариант". Нарик - прозвище бизнесмена Александра Петровского (Налекрешвили). Сейчас СМИ называют его "лицом с репутацией уголовного авторитета", впрочем, Юрий Луценко, будучи генпрокурором, не церемонился и называл его лидером ОПГ:

"Петровский, известный в определенных кругах под именем Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки. Пик активности этой ОПГ приходился на период 2000-2004 годов. В 2005 г. он покинул территорию Украины, ряд членов его группировки были задержаны, а группировка была разгромлена ".

Фамилию Петровского связывают с чередой убийств, однако ни за одно Нарик так и не был осужден.

Комментарий Владимира Павленко: В проблемных активов являются собственники, и часто эти владельцы - влиятельные люди. Представим, что я управляющий. Я понимаю, что напишу программу, выиграю конкурс, но я понимаю, что есть активы, на которые я просто не зайду. Потому что некоторые активы требуют людей, которые, скажем так, могут обеспечить физическую поддержку. И потому так, я общаюсь с разными людьми, но это ничего не значит, кроме того, что я пытаюсь понять, что делать с этим активом. Победителей назначаю не я, а тендерный комитет.

"Наші гроші": Встреча с Нариком состоялась?

Павленко: Нет.

"Наші гроші": А что собирались обсуждать?

Павленко: Со всеми, с кем встречаюсь по работе, обсуждаю перспективы управления проблемными активами.

Телеграмм-собеседники Павленко

Также в сети появился список контактов заместителя председателя АРМА. В целом такая перечень не может быть компроматом. Впрочем, она все-таки характеризует человека. Поэтому остановимся на интересных фигурах, с которыми Павленко общается постоянно.

"Integrites"

Много разговоров заместителя председателя АРМА происходит с людьми с орбиты юридической компании "Integrites". С 2016 по 2018 Павленко там возглавлял практику разрешения споров. Старший партнер "Integrites" - Руслан Бернацкий. Его жена Наталья Бернацкая была первым заместителем министра юстиции Павла Петренко.

Также в "Integrites" работала заместитель Петренко Елена Сукманова. Когда в Минюст пришел новый министр Денис Малюська, среди его советников появились новые выходцы из "Integrites". Кроме Павленко, еще Владимир Рудниченко, который сейчас стал главным юристом АРМА и Андрей Гайченко, сейчас - заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

О месте "Integrites" в юстиции времен Павла Петренко как-то сказала экс-руководитель пресс-службы прокуратуры Киева Елена Яхно:

"В Минюсте существует некая Антирейдерская комиссия. Если вы стали жертвой рейдерской атаки, у вас есть два варианта - подать в суд или обратиться в эту комиссию. Комиссия может рассмотреть вашу жалобу в течение 45 дней. Очевидно, что за 45 дней ваш бизнес могут сто раз вновь представить, разворовать и уничтожить. Знатоки утверждают, что иногда к жертвам рейдерских атак обращается добрый самаритянин и говорит: обратитесь в такую-то фирму, там вам помогут. Вы звоните по указанному телефону, вам называют сумму, вы ее платите ... и вуаля! Антирейдерская комиссия мгновенно решает ваш вопрос".

Павленко с "Integrites" ушел в ноябре 2018 г., впрочем, связи с компанией не потерял. Более того, после трудоустройства в АРМА начал активно общаться с абонентами, названными "Яна Бернацкого", "Гена Бернацкого", "Олег Бернацкого", "Рома Бернацкого", "Евгений Налоговая Бернацкого", "Delo Ilja Bernackogo".

21 февраля 2020 заместитель председателя АРМА, судя по переписке, приглашал на встречу Павла Логинова - бывшего юриста "Integrites", а ныне - начотдела экспертизы решений юрдепартамента в АМКУ. О чем говорил с этими людьми, Павленко не говорит, поскольку "со многими из них общается не по работе"

Николай Сольский

В январе 2020 Павленко несколько раз переписывался с нардепом Николаем Сольским. Разговор был по какому-то конкурсу. При этом, Сольский - не просто нардеп, но и бывший работодатель Павленко. Судя по резюме Павленко, нынешний заместитель председателя АРМА в 2011 работал в структуре "Украинского аграрного холдинга" Сольского ООО "Промвагонтранс" заместителем директора по юридическим вопросам.

Кроме Сольского, владельцем "Промвагонтранса" зарегистрирован экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, бывший шеф Богдана Игорь Пукшин, сын экс-главы Конституционного Суда Александр Баулин, экс-председатель Государственной судебной администрации Руслан Кирилюк и бизнесмен Александр Радовский. Как говорит Павленко, он с "Сольским давно знаком, но общение - это не про АРМА было".

Переписка с Денисом Дзензерским

В ноябре 2019 Павленко переписывался с экс-нардепом Денисом Дзензерским, с которым связана международная научно-промышленная корпорация "Веста".

Интересно, что примерно в этот период (с разницей в несколько месяцев раньше) заместитель председателя АРМА работал в финансовой компании "Веста". Сейчас слухи ее связывают с российско-украинским бизнесменом Павлом Фуксом.

В частности, из-за того, что 1% в компании принадлежит Андрею Волкову, который в официальных документах также фигурировал как представитель компании "Укррослизинг" Фукса на комиссии Киевсовета. Впрочем, владелец 99% прячется за несколькими украинскими и кипрскими компаниями и бенефициаром-киприотом. По словам Павленко, переписка с Дзензерским тоже не связана с АРМА:

"У него есть долги, и я как адвокат с этими долгами работал. Но никаких коммуникаций с Денисом, связанных с АРМА, мы никогда не имели".

Жена Довбенко-LCF-Еврис

Много переписок и звонков в Павленко происходит с нынешними и бывшими работниками LCF - компании, где управляющим партнером является жена Андрея Довбенко Анна Огренчук.

23 января 2020 в Павленко была встреча с Андреем Реуном - сейчас партнером, руководителем юридической практики LCF, ранее - руководителем налоговой практики в довбенковской ЮФ "Evris". А за 17 января 2020 в телеграмме замглавы АРМА есть переписка с Сергеем Игнатовским - ныне заместителем председателя Фонда госимущества, который до назначения на должность трудился партнером в LCF.

Переписки главы АРМА Владимира Павленко arma_art_to_steal

В июне 2019 г. Павленко то писал об Андрее Довбенко юристу Никите Нуралину. По данным Yanukovychleaks, Нуралин входил в группу юристов владельца СЕПЕК Сергея Курченко; подразделение, в котором работал Нуралин, возглавлял Денис Бугай - бывший член наблюдательного совета UMH Group, активы которой переданы в АРМА, а еще один департамент Курченко возглавлял вместе с Леонидом Седовым Андрей Довбенко. Детали переписки пока тоже не обнародованы.

Сделка

Также в телефоне заместителя председателя АРМА много личных фотографий и переписок с людьми из юридической компании "Сделка". В частности, фото с совместного отдыха с партнером адвокатской компании "Сделка" Александром Онищенко. Почему это важно?

Как ранее писали "Наші гроші", в 2017 Компания "Сделка" стала фигурантом крупного скандала. Работники НАБУ задержали адвоката "Сделки" Юрия Сивовну. Который подозревается в том, что через помощницу судьи Соломенского райсуда получал закрытые данные о запланированных обыски НАБУ и другую информацию из автоматизированной системы суда.

Правоохранители зафиксировали, что после таких встреч Сивовна встречался со своим шефом Александром Онищенко. Во время обыска НАБУ в адвокатском объединении "Сделка" правоохранители нашли копии закрытых решений. Как сообщали наши коллеги, после получения информации руководитель "Сделки" передавал ее бывшему председателю наблюдательного совета ПАО "Авангард". 20 сентября 2018 "Сделка" объединились с "Integrites", где Онищенко стал партнером.

Друг/партнер Денис Шкиптан

Также в телефоне Павленко есть фотографии с Денисом Шкиптаном. Заместитель председателя АРМА этих фото не скрывает, публиковал их в своем ФБ, назвав Шкиптана "другом/партнером". В то же время, друг-партнер Павленко имеет еще одного партнера - Алексия Коронского. Они до сих пор совладельцы ООО "Строй ВВВ", до недавнего времени числились в совладельцах компании "Юби форм". По данным НАБУ, Коронський фигурирует в уголовном производстве по взяткам за решение вопросов с исполнительными производствами в Минюсте как вероятно подставной ЧП, через который перегонялись деньги.

Большинство компаний, фигурирующих в этом производстве, связанные с Андреем Довбенко и структурами с его орбиты. Часть активов, принадлежащих "Юби форм", передавались в АРМА. Арестовывали их, кстати, в "деле Оскирко".

На этом обнародования содержания телефона заместителя председателя АРМА пока заканчивается. Справедливости ради, большинство из того, что обсуждали в этих переписки - не реализовано. Правда, это может быть связано не только с версией Павленко, что разговоры остаются разговорами, а с тем, что после обыска у заместителя председателя АРМА отобрали телефон, и понимали возможные последствия этого.

Также следует учитывать, что обнародовали маленькую часть информации с гаджета, который содержит переписки за три года. Поэтому, неопубликованное, но реализовано сейчас может быть предметом торга - за активы, переданные в АРМА, должности или какие-то другие преференции.

Сам Павленко не скрывает, что на него уже выходили с предложением "не публиковать", но у него "нет денег и нечего скрывать". В любом случае, в Агентстве вскоре стартуют конкурсы на управляющих, в частности - и на УМХ, и рано или поздно придется что-то продавать. Если хотение, по версии пока еще заместителя председателя АРМА - личное право каждого - будет очень интересно понаблюдать, кто этим правом в конце концов воспользуется.