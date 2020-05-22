Умер украинский политик Анатолий Матвиенко

Умер бывший народный депутат Анатолий Матвиенко, который в свое время был председателем Совета министров АР Крым и возглавлял Винницкую ОГА.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной", – говорится в сообщении.

Анатолий Матвиенко

Матвиенко Анатолий Сергеевич родился 22 марта 1953 в городе Бершадь Винницкой области. В 1975 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Львовского сельскохозяйственного института по специальности инженер-механик.

В 1990-1994 года – народный депутат Украины I созыва. Также был нардепом еще пяти созывов.

Кроме того, с 1996 по 1998 год возглавлял Винницкую облгосадминистрацию. В 2004-2005 годах был председателем Совета министров АР Крым. В 2005-2006 годах занимал должность заместителя главы Секретариата президента Украины.

Матвиенко имеет орден Святого архистратига Божого Михаила и орден "За заслуги" III степени. Также политик был отмечен президентом, получив юбилейную медаль "25 лет независимости Украины".

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