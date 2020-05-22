Умер украинский политик Анатолий Матвиенко

Умер украинский политик, бывший народный депутат Анатолий Матвиенко, который в свое время был председателем Совета министров АР Крым и возглавлял Винницкую ОГА.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной", – говорится в сообщении.

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