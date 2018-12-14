''Умер'' три дня назад: в России оскандалились со смертью Порошенко

Российская поисковая система "Яндекс" угодила в скандал, опубликовав информацию о смерти президента Украины Петра Порошенко.
На странице в "Википедии", на которую можно перейти по ссылке в поисковике "Яндекс" сообщалась не только дата рождения украинского лидера, но и дата его смерти, а именно — 11 декабря 2018 года.
"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи.
При этом в других поисковых системах, таких как Google Chrome или Opera, фейковых данных о дате смерти Порошенко нет.
Позже "Яндекс" исправил информацию по поиску "Петр Порошенко". Теперь в поисковике значится лишь дата рождения украинского президента.
В пресс-службе "Яндекса" отметили, что данные берутся из открытых источников, передают "Вести".
"Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации", — подчеркнули в пресс-службе поисковика.
Порошенко "умер"
Скриншот
Порошенко "умер"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что Россия боится трех вещей: во-первых, украинского единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине — на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины.