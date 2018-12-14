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''Умер'' три дня назад: в России оскандалились со смертью Порошенко

4.4тЧитать материал на украинском

Российская поисковая система "Яндекс" угодила в скандал, опубликовав информацию о смерти президента Украины Петра Порошенко.

На странице в "Википедии", на которую можно перейти по ссылке в поисковике "Яндекс" сообщалась не только дата рождения украинского лидера, но и дата его смерти, а именно — 11 декабря 2018 года.

"Умер: 11 декабря 2018 года", — говорилось в записи.

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При этом в других поисковых системах, таких как Google Chrome или Opera, фейковых данных о дате смерти Порошенко нет.

Позже "Яндекс" исправил информацию по поиску "Петр Порошенко". Теперь в поисковике значится лишь дата рождения украинского президента.

В пресс-службе "Яндекса" отметили, что данные берутся из открытых источников, передают "Вести".

"Данные для карточки объектного ответа в поиске Яндекс берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации", — подчеркнули в пресс-службе поисковика.

Порошенко "умер"

Порошенко "умер"

Скриншот

Порошенко "умер"

Порошенко "умер"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что Россия боится трех вещей: во-первых, украинского единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине — на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Ватные долбо@бы спят и видят. Опять влажные мечты одичалых.)))
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Vidok Arni
Vidok Arni
Кацапюрам весело.. Скоро свинособаки лише на кутні зуби будете сміятись...
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Sladko Semen
Sladko Semen
В чем скандал то? Как написали бы на обозе "Порошенко был МОЩНО унижен" в яндексе!?
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