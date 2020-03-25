Умер народный депутат Украины трех созывов Иван Бокий

В ночь на среду, 25 марта, в возрасте 78 лет умер народный депутат Украины третьего, четвертого и пятого созывов Иван Бокий.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, народный депутат прошлых созывов Станислав Николаенко.

"Ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины трех созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий", – написал он.

Иван Бокий fakty.ua

СМИ сообщают, что несколько лет он боролся с раком, а последние дни провел в Феофании.

А Николаенко напомнил, что Иван Бокий родился в селе Пронозовка Глобинского района на Полтавщине. Он окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

"Всю жизнь посвятил журналистскому делу, законотворческой работе, был настоящим патриотом Украины, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности", – отметил ректор.

По словам Николаенко, прощание с Боким, ориентировочно, состоится 26 марта в 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Перу умер генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр, который занимал должность с 1982 по 1991-й год. Ему было 100 лет.

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