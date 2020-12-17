Умер мэр Харькова Кернес: чем он запомнился

В четверг, 17 декабря, скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Он занимал эту должность на протяжении 10 лет и запомнился украинцам громкими фактами в биографии, а также беспрецедентной поддержкой в родном городе.

OBOZREVATEL решил напомнить читателям самые яркие моменты о Кернесе – начиная от профессиональной деятельности и заканчивая скандальными ситуациями.

Начало пути

Геннадий Кернес родился в еврейской семье в Харькове в 1959 году. После окончания школы он работал на заводе "Свет шахтера", а в 1977 году поступил в ПТУ №14 и закончил его по специальности "чертежник-конструктор". Трудовую деятельность будущий мэр продолжил во ВНИИ "Электроаппарат", а затем снова вернулся на "Свет шахтера" слесарем.

Также Кернес работал на молочном комбинате и мастером по ремонту часов. Однако в 1986 он начал заниматься бизнесом по пошиву одежды.

Криминальный опыт

В августе 1992 года Харьковский областной суд признал Кернеса виновным в совершении ограбления и мошенничества. В связи с этим его приговорили к 3 годам заключения в исправительной трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, которое принадлежало подсудимому.

В частности, будущему политику инкриминировали попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля и хулиганские действия.

Впрочем, в процессе следствия Кернес "способствовал установлению истины, раскаялся", поэтому его освободили из СИЗО через два года.

Вернувшись на свободу, он начал приватизировать предприятия энергетического комплекса, а также открыл собственную юридическую компанию.

Политические взгляды

Показательно, что осенью 2004 года Кернес участвовал в событиях оранжевой революции в Харькове (на стороне приверженцев Виктора Ющенко. Впрочем впоследствии он стал сторонником "Партии регионов" и отстаивал ее интересы даже в бурные дни февраля 2014 года.

В 2006 году политик стал спонсором предвыборной кампании кандидата на должность городского главы Михаила Добкина и фактически возглавил его предвыборный штаб. В том же году Кернес сам стал секретарем горсовета.

А уже в марте 2010 года он занял должность временно исполняющего обязанности городского головы Харькова (ведь Добкин был назначен председателем Харьковской ОГА).

В октябре 2010-го Кернес как кандидат от "Партии регионов" был избран главой города и оставался им до конца жизни. Ведь в 2015 и 2020 году он снова одержал победу на местных выборах.

Почему Кернеса любили в Харькове?

Причиной беспрецедентной поддержки Кернеса в его родном городе было изменение Харькова в положительную сторону во время его председательства в горсовете.

Так, люди положительно оценивали ухоженность скверов и главных улиц, развитие инфраструктуры. Кроме того, в последние годы в ранее индустриальном городе появилось много фонтанов и парков (самый известный – парк Горького).

Покушение на убийство

28 апреля 2014 года против Кернеса было совершено покушение – ему выстрелили в спину. После этого он перенес ряд операций в Израиле. Жизнь политику тогда удалось спасти, но он остался прикованным к инвалидному креслу.

"Мне пуля снесла четыре позвонка, дважды пробила легкое и желудок, сломала ребро, повредила надпочечник и прошла через конский хвост, что стало причиной, почему мне парализовало ноги. Конский хвост мягкий, а температурный режим пули около 1000 градусов, и она фактически выжгла, как каленым железом, все на своем пути", –цитирует его воспоминания "Страна".

Скандальные моменты

Покойный Кернес активно поддерживал возвращение проспекту Петра Григоренко в Харькове бывшего названия (маршала Жукова).

Также он выступил по этому поводу в эфире российского пропагандистского телевидения. В одной из программ Кернес назвал активистов, сбросивших памятник Жукову, "отбросами общества".

А весной 2020 года Кернес предложил провести в Харькове пропагандистскую акцию "Бессмертный полк", несмотря на пандемию. Он призвал горожан выйти с портретами предков на балконы своих домов.

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