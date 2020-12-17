Кернес умер: кто может стать новым мэром Харькова. Разбор
После смерти Геннадия Кернеса 17 декабря Харькову предстоит выбрать нового мэра города. Несмотря на то, что на местных выборах 25 октября Кернес одержал уверенную победу еще в первом туре, набрав более 60% голосов, приступить к выполнению своих обязанностей он так и не успел.
OBOZREVATEL рассказывает, кто имеет реальные шансы занять кресло мэра после перевыборов и когда харьковчане смогут выбрать преемника Кернеса.
Кто будет управлять Харьковом сейчас?
Согласно законодательству, до внеочередных выборов обязанности градоначальника будет исполнять секретарь горсовета – Игорь Терехов.
53-летний Терехов в 1990 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт, а в 2006-м – Харьковский региональний институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
В 90-х годах был коммерческим директором, председателем правления ЗАО "Промышленная компания "Укркондиционер" и гендиректором ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".
С 1999 по 2006 год – начальник управления по вопросам предпринимательства, начальник управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского горсовета.
С апреля 2006 года – экономический советник отдела по обеспечению деятельности председателя и заместителей председателя Харьковской облгосадминистрации.
В марте 2007 года был назначен заместителем главы Харьковской ОГА.
С апреля 2010 года – заместитель мэра Харькова, а с сентября 2015 года – первый заместитель городского головы. В то же время был главой фракции "За Харьков, за Возрождение!" в Харьковском горсовете.
На выборах 2020 года избран депутатом городского совета от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", а также секретарем горсовета.
Терехов беспартийный. Не женат, имеет троих сыновей.
Когда Харьков выберет нового мэра?
Для проведения перевыборов после смерти Кернеса Харьковский горсовет должен обратиться в Верховную Раду, после чего у парламентариев будет 90 дней, чтобы назначить дату волеизъявления жителей города. Но решение обязаны принять за 60 дней до самих выборов.
А поскольку выборы можно проводить либо в марте либо в октябре, то вопрос Харькова может затянуться аж до осени. Ведь в январе Украина закрывается на локдаун, а после него народные депутаты вряд ли успеют так быстро принять решение.
"Мы не знаем, когда будут документы, когда будет обращение секретаря в Верховную Раду. Учитывая локдаун, Верховная Рада сможет заседать только в конце января. Возможно, до марта и не примут решения провести выборы. Я думаю, что реальное развитие событий – выборы пройдут в октябре", – рассказала OBOZREVATEL член ЦИК Ирина Ефремова.
Кто сразится на повторных выборах?
Очевидно, что возглавить город-миллионник будет немало желающих. Однако, учитывая результаты оппонентов Кернеса на минувших выборах и положение дел в городе, сейчас можно выделить 5 основных кандидатов:
Александр Фельдман, 60 лет, беспартийный, женат, воспитывает двух сыновей.
Баллотировался в мэры Харькова от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и занял второе место с 14,32% голосов.
Он – народный депутат четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов Верховной Рады. Также является главой "Украинского еврейского комитета".
Ранее Фельдман входил в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. 25 декабря 2018 года включен в список граждан Украины, против которых введены российские санкции.
Алексей Кучер, 35 лет, беспартийный, женат, воспитывает двух дочерей.
Баллотировался от "Слуги народа" и финишировал на третьем месте с 7,24% голосов.
В ноябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил его главой Харьковской облгосадминистрации, но после выборов сменил на Айну Тимчук.
До этого Кучер был нардепом от "СН", прошел по мажоритарному округу в Харькове, хотя родом из Херсонской области. До прихода в политику занимался адвокатской деятельностью.
Олег Абрамичев, 34 года, член партии "Европейская солидарность", женат, есть дети.
Был кандидатов в мэры от "ЕС". За него проголосовали 6,59% избирателей.
Он – известный активист и волонтер с позывным "Пиротехник". Возглавляет благотворительный фонд писателя Сергея Жадана.
Согласно его собственному заявлению, Абрамичев на личном авто проехал 1 миллион километров и перевез не менее 200 тонн помощи украинским военным и гражданским на Донбассе. Также занимался налаживанием культурного досуга для военнослужащих и организовывал поездки музыкантов, актеров и поэтов на восток.
Михаил Добкин, 50 лет, беспартийный, второй раз женат, воспитывает одного сына и трех дочерей.
Также может претендовать на должность главы Харькова, он уже занимал этот пост с 2006 по 2010 годы и имеет поддержку в регионе.
Летом Добкин неоднократно заявлял о желании побороться за пост городского головы Киева и даже снял два проморолика. Позднее он выдвинул свою кандидатуру в мэры Харькова, подав документы как самовыдвиженец, однако в итоге решил сняться с выборов в пользу Кернеса.
"Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – писал тогда Добкин.
В отличие от других кандидатов, он не нуждается в представлении, поскольку широко известен не только в Харькове, но и в Украине в целом.
С 2010-го до марта 2014 года Добкин возглавлял Харьковскую ОГА и одновременно был депутатом облсовета.
Почти девять лет, вплоть до 2015-го, был членом политсовета Партии регионов, в 2014 году баллотировался в президенты Украины от этой партии.
Также был народным депутатом четвертого и восьмого созывов Рады.
Кроме того, не исключено, что Игорь Терехов также захочет вступить в борьбу за кресло мэра, так как уже начинает получать практику и зарабатывать политические баллы.
Впрочем, ситуация еще может измениться. Особенно, если выборы будут назначены на осень.