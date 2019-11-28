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29 ноября • обновлено в 11:40
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"Умеете за*бывать": Савченко "послала" журналиста

11.9т
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Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко завуалированно "послала" журналиста Сергея Иванова во время съемок программы "Антиподы", где приглашенным гостям задают неудобные вопросы.

Часть диалога с Савченко Иванов опубликовал на своей странице в Facebook. Так журналист показал бэкстейдж программы, в которой является интервьюером.

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За кадром произошел такой разговор:

- С вас бы вышел хороший следователь

- Я и был хорошим следователем.

- Умеете за*бывать.

- Спасибо.

- Даже нах*й послать хочется.

- Я все делаю для этого.

Надежда савченко послала журналиста

Надежда савченко послала журналиста

Прямой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко нашла работу на скандальном канале.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Надежда Савченко Сергей Иванов (журналист)
Место
Украина
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Комментарии
11
20
Смешно
4
Интересно
7
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4
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Комментарии на сайте не модерированы
Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Как это по русски с её стороны.
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Хо Хол
Хо Хол
Слава герою Украины Надежде Савченко!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хо Хол, Слава герою роиси рамзану кадырке!
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