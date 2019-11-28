Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко завуалированно "послала" журналиста Сергея Иванова во время съемок программы "Антиподы", где приглашенным гостям задают неудобные вопросы.

Часть диалога с Савченко Иванов опубликовал на своей странице в Facebook. Так журналист показал бэкстейдж программы, в которой является интервьюером.

За кадром произошел такой разговор:

- С вас бы вышел хороший следователь

- Я и был хорошим следователем.

- Умеете за*бывать.

- Спасибо.

- Даже нах*й послать хочется.

- Я все делаю для этого.

Надежда савченко послала журналиста Прямой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко нашла работу на скандальном канале.

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