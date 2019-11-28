Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко завуалированно "послала" журналиста Сергея Иванова во время съемок программы "Антиподы", где приглашенным гостям задают неудобные вопросы.
Часть диалога с Савченко Иванов опубликовал на своей странице в Facebook. Так журналист показал бэкстейдж программы, в которой является интервьюером.
За кадром произошел такой разговор:
- С вас бы вышел хороший следователь
- Я и был хорошим следователем.
- Умеете за*бывать.
- Спасибо.
- Даже нах*й послать хочется.
- Я все делаю для этого.
Надежда савченко послала журналиста
Прямой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савченко нашла работу на скандальном канале.
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